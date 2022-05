Italijani z vodstvom razjezili Kanadčane

Na 85. svetovnem prvenstvu elitne skupine A v hokeju na ledu na Finskem so danes že odigrali prvi tekmi. Nove zmage so se veselili branilci lovorike Kanadčani, prvi točki pa so vpisali Norvežani.

Izbrana vrsta Kanade, ki znova sodi v najožji krog kandidatov za osvojitev zlate lovorike, je brez večjih težav s 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) odpravila Italijo, ki je sicer z golom Phila Pietronira v 13. minuti prešla v vodstvo. Toda že pičle tri minute pozneje je Travis Sanheim izenačil rezultat, v nadaljevanju pa so zadevali le še lanski svetovni prvaki, za katere so gole prispevali še Josh Anderson (29.), Nicolas Roy (36.), Kent Johnson (38.), Dysin Mayo (43.) in Noah Gregor (55.).

Veliko težje so do zmage prišli Norvežani, ki so šele po kazenskih strelih s 4:3 (1:0, 2:0, 0:3; 0:0) strli odpor Britancev.