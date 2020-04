Ivu Janu poslej v Tivoliju škarje in platno

Ljubljana

Ob vlogi prvega trenerja bo Jan še naprej nadzoroval stroko pri vseh tivolskih selekcijah. FOTO: Roman Šipić/Delo

4



moštva je Jan vodil doslej kot glavni trener: Olimpijo, Graz, Vipiteno in slovensko reprezentanco



Nova pot v Podmežakli

Marcel Rodman je nekoč nosil rdeči dres s številko 22, zdaj pa vodi športno strategijo jeseniškega kluba. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Po slovesu z Gregorjem Polončičem so v Tivoliju izbrali Iva Jana.

Po odhodu Žana Usa si je trener želel v vratih Roka Stojanoviča.

Na Jesenicah so smer začrtali prej kot v prejšnjih sezonah.

- Čeprav se je led v slovenskih dvoranah stopil, sezona pa zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa že končala, je pri obeh naših udeležencih alpske lige, Olimpiji in Jesenicah, zelo pestro. Ljubljanski klub je po slovesu zizbral novega trenerjalani reprezentančnega selektorja. Na klopi železarjev ostajašportni direktorpa je zarisal konkretne strateške smernice.Pisali smo o tem, da se je v Tivoliju zadnje dni zakuhalo. Najprej se je odločil za odhod z mesta prvega ustvarjalca strokovne usmeritve Tomaž Vnuk, hitro je sicer dobil zamenjavo vprav tako nekdanjemu reprezentantu in eni od legend zeleno-belih, toda nato se je zataknilo s trenerjem prvega moštva. Četudi je bil dolgo, kajpak še pod Vnukovim vodstvom, jasen načrt o tem, da bo Gregor Polončič tudi v novo sezono vstopil kot trener udarnega moštva, so se pri klubu začeli ozirati k njegovemu nasledniku. Zdaj so izbrali izkušenejšega Iva Jana, nekoč že trenerja zmajev, v zadnjih mesecih pa vodjo stroke vseh starostnih selekcij. Kako bo v prihodnje z dosedanjim strategom ljubljanske klopi po zadnjem zapletu okrog nesrečnega nastopa pred kamero, ni jasno, bi pa bila izjemna škoda za Olimpijine mlajše selekcije, če Polončič pri teh ne bi uveljavljal svojega izjemnega občutka za pristop pri delu z mlajšimi. Še danes jih ni malo na mariborskem Taboru, ki zatrjujejo, da je pod Pohorjem le redko kdo tako učinkovito deloval v vlogi trenerja naraščajnikov kot ta učenec ljubljanske hokejske šole.Ivo Jan? Vrsto let je igral za reprezentanco, bil po znanju na ledu med največjimi slovenskimi hokejisti v dobi samostojnosti, zbiral izkušnje v tujini. Nazadnje tudi kot trener. V sezoni 2018/19 je vodil naše rise, toda z njimi na SP skupine B v Kazahstanu ni uresničil cilja vrnitve v najvišji razred. Pred tem se je dodobra spoznal z alpsko ligo na trenerski klopi Vipitena, zdaj ni nemogoče, da bi v Ljubljano povabil vratarja iz tistih dni, občasnega italijanskega reprezentanta»Ko sem se hitro z vodilnimi pri klubu dogovoril o svoji novi vlogi, torej da bom še naprej vodil stroko vseh selekcij, a obenem tudi postal trener prvega moštva, sem seveda v hipu pomislil na vratarja, ker se je Žan Us odločil za odhod na Jesenice. Najprej so mi misli ušle kvendar se je že dogovoril za novo pogodbo v Franciji. Zagotovo za uresničevanje visokih ciljev potrebujemo zanesljivost v vratih, obstoječi seznam vratarjev bomo tako očitno morali okrepiti v tujini,« je poudaril nov Olimpijin trener.Na jeseniški klopi ne bo sprememb. Mitja Šivic je uresničil pričakovanja vodilnih in navijačev, z železarji je bil po imenitnem nizu zmag tik pred končnico na poti navzgor. A optimizem zdaj med privrženci železarjev zbuja predvsem delež športnega direktorja Marcela Rodmana. V nasprotju s prejšnjimi sezonami, ko preobremenjeni predsednik klubapreprosto ni mogel takoj po sezoni zavihati rokavov in se lotiti strategije nove zime, je zdaj drugače.Nekdanji reprezentančni kapetan v teh dneh pomaga tudi pri zunanji podobi s poudarkom na trženju in stikih z javnostjo, predvsem pa se je lotil uresničevanja strokovnih smernic. Za začetek se je na Jesenice vrnil vratar Us, iz Tivolija si v Podmežakli želijo še koga od tistih, ki so nekoč že igrali v rdečem dresu. In obenem bi seveda radi obdržali obetavno jedro zadnje sezone.