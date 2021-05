Jeseniški prvak Šivic prevzema ljubljanske zmaje

Slovenija : Romunija 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) Dvorana Tivoli, gledalcev 200.

Strelci: 0:1 Ograjenšek (Mašič, Magovac, 13.), 0:2 Jezovšek (Crnovič, Tomaževič, 31.), 0:3 Kuralt (Repe, 32.), 0:4 Jezovšek (Magovac, 52.), 0:5 Simšič (Ograjenšek, Pretnar, 58.); kazenske minute: Romunija 6, Slovenija 4.

Novi rod slovenskih hokejistov je spet ponudll upanje.



Kopitar: Naš hokej le ni tako slab, kot pravijo nekateri.



Mitja Šivic je resen kandidat za novega Olimpijinega trenerja.

Mitja Šivic je vroči kandidat za klop Olimpije. FOTO: Jure Eržen

18

kazenskih minut so si proti Franciji prislužili risi, kar seveda ni navdušilo selektorja

Mitja Šivic bi lahko vodil zmaje

Slovenska hokejska reprezentanca je v zadnjem desetletju, odkar jo je v vlogi selektorja na velikem tekmovanju, svetovnem prvenstvu 2011 v Bratislavi, vodil, javnosti ponujala tako izjemne podvige kot tudi grenka razočaranja.Strokovnjak, ki je takrat vodil rise do pomladi 2015, pa nato spet prevzel dirigentsko palico jeseni 2019, je vselej ohranjal pripadnost igralcev kot tudi bojevitost na ledu, kar je vidno tudi na turnirju v Ljubljani. Danes je Slovenija ugnala Romunijo s 5:0 (1:0, 2:0, 2:0;31., 52.,14.,32.,57.). Jutri bo v Tivoliju prost dan.Potem ko so pri mednarodni zvezi na naslednje leto preložili svetovno prvenstvo skupine B, v tivolski pisarni domače zveze niso stali križem rok, temveč so poskrbeli za turnir z večino udeležencev sedanjega drugega razreda, od katerega pa – sploh glede na tradicijo in prepoznavnost na ledenih ploskvah – tudi Ukrajina in Poljska, članici skupine C, nista daleč.Risi so za uvod premagali Avstrijce (3:1) in Francoze (3:2), zlasti slednji so tu s postavo igralcev z bogatimi izkušnjami iz švicarskega, finskega in češkega prvenstva.»Ne gre zgolj za to, da je to naše pomlajeno moštvo ugnalo dva spodobna tekmeca, najbolj sem navdušen zaradi značaja na ledu, nepopustljivosti, blokiranih strelov v trenutkih tekmečeve številčne premoči in pravzaprav vsega tega duha, ki je v zadnjih letih vedno znova krasil slovensko hokejsko reprezentanco,« je bil zelo zadovoljen selektor Kopitar in ob namigu, da polovica risov prihaja iz prepogosto podcenjene alpske lige, dejal:»Zelo pomembno je, komu pri klubu pripada kakšna vloga. Bolje, da ima eno od vodilnih pri ambicioznem moštvu v alpski ligi kot pa stransko v kakšnem močnejšem tekmovanju. Pogosto sem slišal, češ kaj se nam bo zgodilo, ko ne bomo imeli dolgoletnih reprezentantov, pa imamo nove obraze in spet delujemo dobro. Torej slovenski hokej le ni tako slab, kot si ga nekateri želijo prikazati ...«Sinoči pa so bili risi za razred boljši od Romunov. Podobno kot v prvih dveh tekmah z močnejšima postavama Avstrije in predvsem Francije so prikazali precej ustvarjalnosti in tudi želje v napadu, takšen pristop pa je nato botroval visoki domači zmagi. Za najboljšega igralca med risi so sinoči izbrali Anžeta Kuralta, reprezentanta iz Fehervarja iz ICEHL.Razveseljivo je kajpak, da so se po dobrem letu športnih prireditev pri nas brez občinstva na tivolske tribune vrnili tudi gledalci, zaenkrat je dovoljeno število teh 400, kar znaša 10 odstotkov zmogljivosti. In med navzočimi je bil na ponedeljkov večer tudi trener državnih prvakov Mitja Šivic, ki po ducatu let v Franciji odlično pozna hokejiste te dežele.Vesel je bil zaradi dobre igre prenovljene selekcije risov, tudi sam je dejal, da alpska liga dejansko predstavlja dobro odskočno desko za razvoj mladih igralcev. Sam se je pod sezono na Jesenicah podpisal s pokalno lovoriko in z naslovom prvaka, zato nikakor ne preseneča, da je prav zdaj v Tivoliju slišati, da imajo zanj pripravljeno vabilo na klop zmajev v ICEHL. Sam pa je ponosen predvsem na igralce Jesenic, za katere pravi, da si zaslužijo nadgradnjo ter vsaj še županov sprejem na Čufarjevem trgu sredi železarskega mesta ...