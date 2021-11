Izjemen večer gostiteljev, zgolj Nashville slavil na gostovanju

Začelo se je v Montrealu, kjer so poraženi finalisti minule sezone s 3:0 ugnali Detroit Red Wings ter tako s tretjo zmago vsaj malce izboljšali svoj porazen izkupiček na začetku sezone 2021/22. Nick Suzuki je poleg gola prispeval še podaji, Jake Allen pa je za svoj drugi »shutout« sezone ustavil 22 strelov.

Prepričljivo so slavili Philadelphia, Toronto in Anaheim. Flyers so v domači dvorani opravili z Arizona Coyotes (3:0), Maple Leafs pa so v Torontu zabili še gol več Vegas Golden Knights (4:0). Z istim izidom so Ducks odpravili New Jersey Devils v predmestju Los Angelesa (4:0). Najbolj napeto je bilo v Winnipegu, kjer so Dallas Stars klonili šele po izvajanju kazenskih strelov s 3:4. Podaljšek je zmagovalca odločil v St. Paulu, kjer je bila Minnesota Wild boljša od Ottawe (5:4), dodatek igralnega časa pa so gledalci spremljali tudi v Vancouvru, kjer so bili domači hokejisti močnejši od New York Rangers.

Večer domačinov je pokvaril zgolj Nashville, ki je po podaljšku slavil v Calgaryju s 3:2. Za konec so San Jose Sharks na svojem ledu premagali Buffalo Sabres, bilo je 5:3.

Torkovi izidi:

Montreal Canadiens : Detroit Red Wings 3:0

Philadelphia Flyers : Arizona Coyotes 3:0

Toronto Maple Leafs : Vegas Golden Knights 4:0

Minnesota Wild : Ottawa Senators 5:4 (podaljšek)

Winnipeg Jets : Dallas Stars 4:3 (kazenski streli)

Calgary Flames : Nashville Predators 2:3 (podaljšek)

Anaheim Ducks : New Jersey Devils 4:0

Vancouver Canucks : New York Rangers 3:2 (podaljšek)

San Jose Sharks : Buffalo Sabres 5:3