Izkušnja iz Avstralije je bila super

V dneh, ko so hokejisti na evropskih ledenih ploskvah v ligaških tekmovanjih različnih ravni že dodobra ujeli tekmovalni ritem sezone 2023/24, se ta v sloviti NHL še ni začela, Je pa pred vrati in tako jo nestrpno pričakuje tudi vodilni slovenski hokejski zvezdnk Anže Kopitar. Gorenjec, star 36 let, je zdaj že pred svojo 18. sezono v dresu moštva Los Angeles Kings, s soigralci ga čakajo še zadnji dnevni priprav, del teh pa so Kralji nazadnje opravili tudi v Avstraliji.

»Izkušnja je bila zelo dobra zame in tudi za ekipo. Čez poletje smo dobili nekaj novih igralcev, dobro je bilo iti na to potovanje, da vse lepo spoznaš, da se novi fantje aklimatizirajo v našo ekipo. En teden smo preživeli v Avstraliji, sama izkušnja je bila super. Obe tekmi sta bili zelo zanimivi za domačine, ki so prvič gledal tekmo NHL na svoji celini. Če potegnemo črto, je bila to zelo lepa izkušnja za nas in uspeh tudi, kar zadeva hokej v Avstraliji,« je v pogovoru za spletno stran hockeyacademy.si poudaril Kopitar.

Hokejisti Los Angeles so na predzadnji pripravljalni tekmi za novo sezono premagali San Jose s 4:3. Anže Kopitar je prispeval gol in podajo.

Rdeča nit tega zapisa, na omenjeni strani, ki jo ureja njegov slovenski predstavnik za stike z javnostjo Luka Dolar, pa je bila seveda namenjena bližajočemu se začetku sezone na pod žarometi lednih dvoran onstran Atlantika. Naš vodilni hokejist je prvič pridrsal med elito tega športne panoge v Severni Ameriki jeseni 2005. »Glede na to, da je to že 18. sezona, je vznemirjenje še vedno tukaj, tudi mogoče malo pozitivne treme. Poleti je mogoče vse skupaj malo bolj monotono z vsemi treningi. Zdaj pa se začne zares in tisti bolj zabavni del z vsemi tekmami. Že komaj čakam, da se bo vse skupaj začelo,« je poudaril v pričakovanju novih tekmovalnih izzivov.

Tudi letos je osrednji del poletnega treninga opravil na Bledu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Glede sam pripravljenosti nima pripomb, verjame, da ohranja raven iz prejšnjih let: »Moja pripravljenost je v redu. Nekako se pripravljam po istem kopitu kot v prejšnjih poletjih. Počutim se dobro. Tudi glede pripravljalnega kampa sem lahko zadovoljen. Dejstvo pa je, da ko se sezona začne, je to novo poglavje. Do začetka sezone imamo še nekaj dni (11. oktobra, o. p.), kar pa je dobrodošlo, da vse izpiliš in da je počutje res dobro.«

Seveda ni skriva ponosa ob vstopu v severnoameriško hokejsko jesen št. 18., pred kratkim je podaljšal pogodbo pri Kraljih še za dve sezoni in se tako bliža uresničitvi želje o tem, da bo vso svojo kariero v NHL nosil črno-beli dres moštva iz Los Angelesa. »Res sem zelo vesel, da sem podaljšal pogodbo še za dve leti. Velikokrat sem povedal, da bi zelo rad kariero sklenil v Los Angelesu in se tam tudi upokojil. Moja kariera je usmerjena v pravo smer. Bomo videli, kaj se bo dogajalo čez tri leta – ali bo čas za pokoj ali ne,« je še dodal v teh dneh zadnjega odštevanja pred premiero sezone, 11. t. m. proti Coloradu.