Izziv zmajev med regionalno elito

Novi Olimpijin trener Mitja Šivic se bo zelo resno lotil nove sezone. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Regionalna hokejska elita se vrača v Slovenijo! Iz domačega zornega kota je to vsekakor ključna misel ob vstopu v novo sezono ICEHL, v slovenskih hokejskih krogih še vedno precej bolj znane z nekdanjim nazivom EBEL. Liga še nikdar ni bila niti tako številčno zastopana niti tako nacionalno pisana. Nastopilo bo namreč kar 14 klubov iz 6 držav, slovenske barve bo branila SŽ Olimpija.V Tivoliju so storili obljubljeni korak naprej. Dvakrat zapored so osvojili lovoriko zmagovalcev alpske lige, v regiji po kakovosti tekmovanje št. 2, in zdaj Slovenijo vračajo na zanimiv zemljevid, kamor so najprej jeseni 2006 vstopile Jesenice, leto za njimi pa še Olimpija, ki je že kar v svoji premierni sezoni osupnila konkurenco: uvrstila se je v veliki finale, nato pa serijo izgubila dvoboj po prav neumni administrativni napaki! Tivoli je pokal po šivih, tudi ti novi zmaji sanjajo o podpori s tribun. Mimogrede: pri klubu po 150 evrov prodajajo sezonske vstopnice.Pogled v omenjeno preteklost razkriva, da so železarji v finančnem sesutju zapustili tekmovanje pomladi 2012, zmaji pa ob koncu sezone 2016/17. Na pogorišču obeh nekoč velikih slovenskih hokejskih klubov sta nastali novi zgodbi, ljubljanska je uresničila načrt o novem vzponu k družbi najboljših v regiji, za jeseniško je ta ob omejenih sredstvih še vedno nedosegljiva.»Lahko smo le hvaležni vodilnim pri klubu s predsednikom klubada so vztrajali na tej poti in zdaj dejansko pripeljali ICEHL tudi v Ljubljano. Za prihodnost pa bi bilo sanjsko, ko bi imeli v tem tekmovanju dve moštvi, še dve v alpski ligi, ostali slovenski klubi pa bi sodelovali v kakšnem nižjem in njihovim razmeram primernem kakovostnem razredu,« je poudaril novi Olimpijin trener Mitja Šivic, s katerim bomo daljši pogovor objavili v jutrišnjemZa uvod ga z njegovimi zmaji čaka prav jutri gostovanje v Innsbrucku, uvodna tivolska tekma sezone bo v nedeljo (17.30) proti Graz 99ers, pri katerih ena vodilnih vlog pripada slovenskemu risuPodobno kotpri KAC v Celovcu,pri Fehervarju, novinec v Linzu je naš vodilni branilecKaj lahko Olimpija doseže v eminentni druščini klubov iz regije? Sanje seveda segajo do uvrstitve v končnico osmih najboljših po rednem delu sezone, okrog krepko prenovljenega tivolskega moštva je veliko ugank. Na dlani je, da ljubljanski proračun v višini 1,3 milijona evrov na sezono pripada dnu lestvice, na podobni ravni sta le še Znojmo in Innsbruck, najbogatejši so Salzburg, KAC in Vienna Capitals. A Šivic se bo tako kot vedno doslej tudi nove Olimpijine zgodbe lotil delovno in samozavestno. Nazadnje je bil Jesenicami domači zmagovalec, zdaj si želi korak več v novem okolju. Z domačim jedrom, novinci, ki so prišli z njim z Gorenjske, in tujimi aduti, med katerimi prostor ICEHL najbolje pozna