Jagr še vztraja, jutri dan D za slovensko trojko v Nemčiji

Jan Urbas je že dolgo med udarnimi aduti slovenske reprezentance. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Hokejisti podobno kot drugi športniki v teh mesecih pogrešajo občinstvo na tribunah, toda večinoma vsaj lahko nastopajo, njihovi zvesti privrženci pa jih pač spremljajo na daljavo. In tako je tudi s slovitim hokejistom, 48-letnim, češkim fenomenom, ki še vedno vztraja na ledeni ploskvi.V svojem matičnem klubu iz Kladna, mesteca 50 km oddaljenega od Prage, se je vrnil na led in igral drugoligaški derbi proti Jihlavi. S soigralci se je veselil zmage s 7:5, k uspehu je prispeval eno podajo, še učinkovitejši pa je bil s tremi podajami prav tako sloviti soigralec, vrsto let zvezdnik moštva Montreal Canadiens.»Ne predstavljam si več, da bi igral v extraligi, torej najmočnejšem tekmovanju na Češkem, tukaj pa prav uživam. Le nenavadno mi je brez gledalcev, nisem še igral tekme v prazni dvorani,« je strnil misli Jagr.Jutri pa bodo prvič v najvišjem nemškem ligaškem razredu (DEL) stopili na led skupaj trije udarni napadalci Bremerhavna, naši risiPo koncu pokalnega tekmovanja, v katerem se je to moštvo presenetljivo uvrstilo v finale, tam pa izgubilo proti Münchnu s 5:7 (Urbas 2+1, Jeglič 0+3), se bo zdaj začela ligaška sezona. Omenjeni trije hokejisti sestavljalo prvi napad svojega moštva, ki bo za uvod jutri gostovalo v Berlinu.