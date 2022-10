Jan Drozg se je preselil iz Severne Amerike v Rusijo

Slovenski hokejist Jan Drozg bo kariero nadaljeval v KHL. Triindvajsetletni napadalec je okrepil rusko moštvo Amur Habarovsk, so v klubu potrdili na družbenih omrežjih.

V Mariboru rojeni Drozg je zadnjih pet let igral v Severni Ameriki, kjer ga je leta 2017 na naboru izbrala ekipa iz NHL Pittsburgh Penguins, a zanjo ni igral. Zadnja leta je tako nastopal v nižjih ligah Kanade in ZDA, in sicer za Shawinigan Cataractes, Wilkes-Barre/Scranton Penguins, Wheeling Nailers in nazadnje za Grand Rapids Griffins.

Slovenski reprezentant, ki je v Sloveniji v članski kategoriji igral za Maribor in Olimpijo, sicer pa se je v mlajših kategorijah preizkusil tudi na Švedskem pri Leksandsu, se je zdaj pridružil ruskemu kolektivu, katerega barve je v sezoni 2013/14 branil tudi Jan Muršak.

Amur Habarovsk je po 20 tekmah na zadnjem mestu vzhodne konference lige KHL. Ima 15 točk oziroma 14 manj od vodilne ekipe konference Metalurga Magnitogorska.