Jan Muršak osrednji mož zmage v 79 sekundah

Med osrednjimi dogodki današnje pisane športne sobote je za slovenske navijače hokejski derbi Olimpije in Jesenic (Tivoli, 17.00), tokrat prvič v sezoni za točke državnega prvenstva. Ledene ploskve pa so po zapletih s pandemijo koronavirusa oživele tudi večinoma po Evropi. Ponekod tudi ob vrnitvi občinstva na tribune.



Jasno pa, da bo hokejski utrip povsem pod drobnogledom takrat, ko se bodo vrnili gledalci. In v posameznih deželah bodo ti lahko uživali tudi v mojstrovinah slovenskih reprezentantov. Tako je bil denimo tokrat naš vratar Gašper Krošelj med junaki gladke zmage moštva Mlade Boleslave v močni češki extraligi proti Olomoucu s 6:1. Krošljeva zasedba je na 5. mestu lestvice.



V nemških hokejskih krogih razpredajo že o pravem podvigu Bremerhavna, ki z močno slovensko navezo Žiga Jeglič-Miha Verlič-Jan Urbas v pokalnem tekmovanju preskakuje oviro za oviro. Tokrat je ugnala favorizirani Mannheim s 6:2, vsi trije omenjeni risi so sestavljali udarni napad, Jeglič je goloma dodal še podajo, Urbas je bil enkrat strelec in dvakrat podajalec. S soigralci se je tako uvrstil v finale pokalnega tekmovanja, tekma za lovoriko bo jutri v Münchnu, nato se bo prihodnji teden začelo ligaško tekmovanje.



Izjemen večer je imel tudi vodilni slovenski hokejski as na evropskih ploskvah Jan Muršak. Bil je osrednji akter zmage Göteborga v Jönköpingu s 3:2, ko so gostje v presledku 79 sekund v zadnji tretjini zabili tri gola – Muršakov učinek je bil gol in podaja. Frölunda Göteborg je sicer skupaj z Röglejem na vrhu prvenstvene razpredelnice.



V naši soseščini v ICEHL, nekdanji EBEL, gre dobro Roku Tičarju. Na 19 tekmah je pri moštvu KAC iz Celovca zbral 12 točk za 6 golov in 6 podaj, v polno je zadel tudi na petkov večer ob zmagi Celovčanov v Bratislavi s 3:1. Prav v slovaški metropoli pa je Jeseničan nekoč preživljal najlepše trenutke svoje kariere, ko je skupaj z rojakom Jegličem, zdaj omenjenim hokejistom Bremerhavna, blestel v Slovanovem dresu na tekmah KHL.

