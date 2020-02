FOTO:Japonci pred pragom zmage na Jesenicah, a železo je trdno

Jesenice

Slovenci se bodo za olimpijsko vozovnico borili avgusta na Norveškem. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ne mara igrati z Japonci

Anže Kuralt in Slovenci so dolgo trli in na koncu le strli odpor fanatičnih japonskih tekmecev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Japonci so dolgo branili vodstvo z 1:0, na koncu pa vendarle popustili. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Slovenija : Japonska 6:2 (0:1, 1:0, 5:1) Dvorana Podmežakla, gledalcev 1700, sodniki Ansons (Latv) in Kopitz (Nem) ter Constantineau (Fra) in Dahl (Nor).

Strelci: 0:1 – Nakadžima (Hašimoto, Hirano, 9), 1:1 – Urbas (Ograjenšek, 26, PP), 2:1 – Ograjenšek (Gregorc, Urbas, 46, PP), 3:1 – Sabolič (47), 4:1 – Tičar (58, EN), 4:2 – Nakadžima (59, PP, EN), 5:2 – Tičar (Jeglič, 59, EN), 6:2 – Zajc (Čepon, 60).

Izključitve: Slovenija 10+10, Japonska 10.

Slovenija: Krošelj, Pintarič; Pretnar, Crnovič, Urbas, Verlič, Kuralt; Gregorc, Pavlin, Jeglič, Tičar, Sabolič; Logar, Čepon, Koren, Zajc, Ograjenšek; Repe, Tomaževič, Čimžar, Kalan, Koblar.

Slovenija 3 3 0 0 0 25:4 9 +21

Japonska 3 2 0 0 1 15:6 6 +9

Litva 3 1 0 0 2 5:17 3 -12

Hrvaška 3 0 0 0 3 1:19 0 -18

- Slovenska hokejska reprezentanca je na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre leta 2022 v Pekingu po gladkih zmagah z 12:2 nad Litvo in 7:0 proti Hrvaški v odločilni tekmi za prvo mesto v skupini, ki je edino prinašalo napredovanje, strla tudi fanatične Japonce. Ti so se po dolgotrajnem vodstvu z 1:0 na Jesenicah počutili kot pred pragom zmage, a je železarsko mesto zdržalo.Risi so zmagali s 6:2, osvojili prvo mesto in si zagotovili uvrstitev na zadnjo stopnjo kvalifikacijskega tekmovanja, ki bo od 27. do 30. avgusta. Na avgustovskem turnirju na Norveškem se bodo Slovenci merili z domačini, Danci in Korejci, le prvo mesto pa vodi na olimpijske igre v Pekingu 2022.Slovenci so izpolnili cilj v tem reprezentančnem premoru. Tako Slovenija kot Japonska sta se zavedali, da sta bila prva kroga turnirja na Jesenicah le nekakšno ogrevanje, saj sta bila tekmeca precej slabša. O prvem mestu je odločal medsebojni dvoboj, na tem pa so bili po trdi tekmi vendarle boljši slovenski hokejisti. Slovenija je sicer imela terensko premoč, toda vratar Japonskeje bil dobro razpoložen in je vse poskuse Slovencev ubranil. Zato pa so domači doživeli hladen tuš takoj po prvi izključitvi, ko se je na led vrnil, Japoncem pa je odbiti plošček uspelo spraviti za hrbet Krošlja.Nadaljevanje je bilo spet slovensko, toda še vedno brez zadetka. Začetek drugega dela spet ni bil po slovenskem okusu, a ob novi izključitvi so domači zdržali, potem pa spet pritisnili. Vmes je desetminutno kazen dobil, v 26. minuti pa so si navijači v tokrat precej bolj polni Podmežakli le oddahnili. Kapetan Urbas je stvari vzel v svoje roke in z močnim in natančnim strelom poskrbel za izenačenje. Izid 1:1 je za domače pomenil olajšanje, a tudi znak za nove napade.Japonci so bili večinoma stisnjeni pred svoj gol. Reševali pa so se tudi s prekrški, Slovenci so tako hitro imeli novo priložnost z igralcem več.je v 46. minuti vendarle poskrbel za vodstvo. Kar prej Slovencem ni uspelo v 45 minutah, jim je nato že v naslednji: hitro so dosegli še en gol, po lepem preigravanju je bil uspešen Robert Sabolič, ter tako poskrbeli z mirnejši konec dvoboja.Sproščeni Slovenci so se nato razigrali. Nizali so napad za napadom, japonsko tveganje brez vratarja pa je v 58. minuti kaznoval. Japonska je zatem sicer še znižala, a je Tičar, ko so Japonci pri 2:4 še enkrat poskusili brez vratarja, zadel še drugič in dokončno potrdil zmago. Piko na i učinkoviti zadnji tretjini pa je nato v zadnji minuti, ko so se Japonci že vdali v usodo, postavil še»Ne maram igrati z Japonci, neugodni so in to se je spet izkazalo. Vedeli smo, kaj nas čaka. Turnir je težak, igraš 90 odstotkov v napadalni tretjini, pa se treseš za zmago. Seveda je bilo nekaj nervoze, dobili smo gol ... potem pa je steklo, fantje niso popuščali, ko je plošček padel noter, je bilo lažje. Pričakoval sem to, a so se Japonci dolgo borili in igrali svojo igro. Zdaj smo naredili tisto, kar smo pričakovali in mislim, da smo si z igro to zaslužili,« je po tekmi menil slovenski selektorNapadalec Rok Tičar pa je pristavil: »Odigrali smo dobro tekmo, ohranili trezno glavo, čeprav smo zaostajali. Ni bilo živčnosti, vedeli smo, da bo gol prej ali slej prišel in po prvem zadetku kapetana je bilo vse lažje. Pričakovali smo, da bo tekma takšna, ker smo hitrejši in taktično boljši. Igrali smo svoj hokej in ne glede na prvo tretjino zasluženo zmagali. Bunker je včasih težko prebiti in tokrat se je to spet pokazalo, a stvari smo pripeljal tja, kjer morajo biti in zasluženo gremo naprej.«