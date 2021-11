Javorovi listi prekrili Kralje

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so po imenitnem nizu v NHL, ko so dobili kar sedem tekem zapovrstjo, očitno padli v krizo, saj zdaj nizajo poraze. Tokrat so jim ga zadali igralci kluba Toronto Maple Leafs, ki so se v gosteh veselili prepričljive zmage s 6:2 (1:0, 4:1, 1:1).

Javorove liste je v 5. minuti v vodstvo popeljal Alexander Kerfoot, na začetku druge tretjine pa je Kralje, ko so imeli na ledu številčno premoč, v igro vrnil Viktor Arvidsson (21.), ki je izenačil po podaji slovenskega asa Anžeta Kopitarja. Toda veselje domačih hokejistov ni trajalo dolgo.

Zatem so namreč na igrišču zagospodarili gostje iz Toronta, ki so do konca tretjine dosegli kar štiri gole. V polno so zadeli Pierre Engvall (24.), John Tavares (27.), Auston Matthews (34.) in Jason Spezza (36.). V zadnji tretjini je domačo mrežo zatresel še Michael Bunting (44.), dobre tri minute pred koncem pa je izid znižal Sean Durzi (57.).

Hokejisti iz Los Angelesa, ki so v zahodni konferenci zdrsnili že na 11. mesto, so tako doživeli še peti poraz zapovrstjo, četrtega zaporednega pred svojimi gledalci. Slovenski kapetan Kopitar, ki je tokrat na ledu prebil dobrih 17 minut in v tem času proti vratom Toronta sprožil le en strel, se je lahko ob novem neuspehu tolažil zgolj z novo točko; v tej sezoni jih je doslej zbral 17 (8 golov + 9 podaj), s katerimi zdaj na lestvici deli 27. mesto. Na vrhu kraljuje Nemec Leon Draisaitl (Edmonton Oilers, 18 + 18), ki je dosegel že 36 točk.

Drugi izidi: Buffalo Sabres : Boston Bruins 1:5, Florida Panthers : Philadelphia Flyers 2:1 – po podaljšku, New Jersey Devils : Minnesota Wild 2:3 – po kazenskih strelih, Pittsburgh Penguins : Vancouver Canucks 4:1, Washington Capitals : Montreal Canadiens 6:3, Columbus Blue Jackets : Winnipeg Jets 3:0, Detroit Red Wings : St. Louis Blues 4:2, New York Islanders : New York Rangers 1:4, Nashville Predators : Vegas Golden Knights 2:5, Colorado Avalanche : Anaheim Ducks 5:2, Seattle Kraken : Carolina Hurricanes 2:1, Arizona Coyotes : Edmonton Oilers 3:5, San Jose Sharks : Ottawa Senators 6:3.