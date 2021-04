Jeglič, Urbas in Verlič obstali tik pred polfinalom

Osrednja pozornost hokejskega utripa pri nas ob tem koncu tedna pripadala Olimpiji in njenemu zmagoslavju v sezoni alpske lige. Zanimivo pa je na tekmah končnice tudi po hokejski Evropi. Pred dnevi so jo končali v ICEHL z lovoriko za KAC iz Celovca, pri katerem sta pomemben delež tudi v tekmah odločitve prispevala naša reprezentanta Blaž Gregorc in Rok Tičar. Prvega že vabijo v Bremerhaven na nemški sever, kjer je moštvo obstalo tik pred polfinalom končnice prestižne DEL.



V izjemno zanimivi četrtfinalni seriji na dve zmagi je omenjeno moštvo za uvod ugnalo Wolfsburg, nato na tujem z njim izgubilo, za konec pa tudi doma po izjemnem boju z golom gostov ostalo praznih rok v podaljšku – 2:3.



Pri vodilnem zadetku za Bremerhaven sta Žiga Jeglič in Miha Verlič prispevala podaji, pozneje pa je v napetem finišu tri sekunde pred koncem rednega dela Jan Urbas izenačil za podaljšek. Trije slovenski risi pa so nato ostali brez polfinala, ki bi bil sicer prvi v zgodovini tega kluba. Omenjeni trije napadalci bodo seveda tudi na seznamu selektorja Matjaža Kopitarja za poletne olimpijske kvalifikacije, ni pa še znano, če bodo vsi trije na voljo izbrani vrsti za bližajoči se turnir, od 15. do 21. maja v Ljubljani.

