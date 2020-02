Jeglič uživa na Češkem tudi v zelenem

Direktno v končnico



Žiga Jeglič je sezono začel v Zlinu in se potem preselil v Mlado Boleslav.

Na 24 odigranih tekmah za zelene je zbral šest golov in sedem podaj.

Češka je zanj šesta tuja država, kjer si služi kruh.

Brno – Eden vodilnih slovenskih hokejskih asov zadnjega desetletja Žiga Jeglič je vendarle našel luč na koncu predora. Po dopinški aferi na olimpijskih igrah 2018 je moral na prisilni počitek za osem mesecev, po vrnitvi na ledene ploskve je staknil hujšo poškodbo vratnih vretenc in moral lani aprila na operacijo.Oktobra se je že vrnil v tekmovalni hokej na Češkem, najprej v vrsti Zlina, zdaj pa ima 31-letni Gorenjec ob vratarju Gašperju Krošlju eno ključnih vlog v drugem extraligašu Mlada Boleslav.V to smo se lahko prepričali v soboto, ko so njegovi zeleni gostovali v Brnu pri Kometi, prvaku iz 2017 in 2018, ter izgubili po kazenskih strelih, potem ko so 12 sekund pred koncem rednega dela tekme zapravili minimalno vodstvo. No, že v nedeljo je sledila nova zmaga Jegličevih proti Liberecu. "Super se počutim, že kar nekaj časa sem v tem moštvu, lepo sem se ujel s soigralci. Nekatere poznam že od prej, tukaj je tudi vratar Gašper, ki je sicer tokrat manjkal zaradi bolezni, a ni nič hujšega. Lahko rečem, da uživam," je dejal "zeleni" Jeglič ("Ah, nonstop me zbadajo na ta račun."), ki uživa na visokem 5. mestu elitnega češkega tekmovanja."Nizamo dobre igre in rezultate, naš glavni cilj je, da redni del tekmovanja končamo med šestimi najboljšimi ekipami, s čimer se bi izognili dodatnim kvalifikacijam za play-off in bi se neposredno uvrstili v četrtfinale. S tem bi imeli čas za počitek, dobre priprave, v play-offu pa je potem možno vse. Vsekakor bomo tekmecem naredili še kar nekaj škode," je pojasnil Jeglič, center drugega napada z Davidom Stastnyjem in Radimom Zohorno, kakor se je odločil trener Radim Rulik.Videti je, da slovenski reprezentant uživa v češkem obdobju bogate kariere, hkrati pa realno gleda na vsakdan: "Za mano je res težko obdobje, sploh operacija je bila zahtevna in rehabilitacija dolga. Vrnil sem se poln energije, poleti sem se zavzeto pripravljal, treniral tudi z Jeseničani in samostojno vadil na stadionu v Kranju. Ko sem prišel na Češko, sem dobro začel, s čimer sem si okrepil samozavest. Zdaj nadaljujem po tej poti, a se nikoli ne smem preveč sprostiti, saj moram krepiti telo, posebno vrat."Slovenski legionar si je po odhodu z Jesenic kruh služil na Švedskem, Finskem, v Nemčiji, na Slovaškem in v Rusiji. "Extra liga je eno stopničko nižje kot ruska KHL, kar se tiče hitrosti igre. Drugače pa je vse na zelo visoki ravni, Češka živi s hokejom in za hokej. Smo v središču pozornosti, veliko je pritiska, vse ekipe želijo zmagovati, pričakovanja navijačev so velika, dvorane so praviloma polne. Vse skupaj je pravi športni užitek," je Jeglič kar sam izzval vprašanje o nadaljevanju kariere in potem odgovoril: "Zelo dobro ozračje imamo, organiziranost lige in kluba je odlična. Zagotovo si želim nadaljevati tukaj, nekaj se že pogovarjamo v tej smeri."Ta teden bo v dobrodošli službi državne reprezentance. V domači Podmežakli ne bi smelo biti nobenih dvomov na prvi etapi poti proti OI 2022. "Gremo na zmago, ne zanima nas ničesar drugega. Igramo doma, smo favoriti, moramo prevzeti odgovornost," odločno napoveduje Žiga Jeglič, ki si v tekmah z Litvo, Hrvaško in Japonsko ne namerava pokvariti dobrega razpoloženja.