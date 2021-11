Jesenicam 5. zmaga zapored, danes derbi ICEHL v Tivoliju

Hokejisti bodo po tem koncu tedna za 10 dni prekinili ligaška tekmovanja po Evropi, saj bo napočil tradicionalni novembrski termin za reprezentančne priprave in turnirje. Eden teh se bo v četrtek začel na Jesenicah, kjer se bodo risi pomerili z Avstrijci, Belorusi in Francozi. Zbor izbrance selektorja Matjaža Kopitarja bo jutri (ponedeljek) na Bledu.

Na Gorenjsko pa so se davi vrnili jeseniški železarji in se zadovoljno ozrli k zaporednima zmagama na Predarlskem in Tirolskem. Po uspehu v Feldkirchu (3:1) so bili tokrat boljši še od Kitzbühla s 6:1 (1:0, 1:0, 4:1; Crnović 4, Ulamec, Brus), bil je to zlasti učinkovit večer branilca Aljoše Crnovića. ki je sicer tudi na Kopitarjevem seznamu za reprezentančni zbor. Jeseničani so tako že petič zapored zmagali v alpski ligi in se utrdili na vodilnem mestu lestvice alpske lige.

Na vrhu pa so tudi Ljubljančani, in sicer v prestižni ICEHL, najmočnejšem ligaškem tekmovanju na ledenih ploskvah regionalnega prostora. Danes (Tivoli, 18.00) se bodo pomerili z vodilnim madžarskim moštvom iz Szekesfehervarja, pri katerem ena vodilnih vlog pripada slovenskemu reprezentantu Anžetu Kuraltu. Zmaji bi sicer radi nadaljevali sanjsko bero dosedanjega dela sezone, Fehervar jim diha za ovratnik tik pod vrhom lestvice. V Tivoliju gre pričakovati vnovič lepo ozračje na tribunah in najbrž rekordni obisk zadnjih mesecev.