Jesenicam spet zmaga v slovenskem derbiju

Ljubljana - Ni minilo niti še teden dni, že so se akterji večnih slovenskih hokejskih tekmecev spet pomerili med seboj. Tokrat na tivolskem ledu, in sicer v polfinalnem sporedu pokalnega tekmovanja. Za petkov uvod so presenetili Blejci in presenetili favorizirane Kranjčane ter si po zmagi s 3:2 (1:1, 2:0, 0:1; Slivnik, Zupan, Pančur; Zupan Jenko) priigrali nastop v sobotnem finalu. Nato pa so bili v zanimivem petkovem večeru podobno kot nazadnje v poletni ligi Jeseničani boljši od Ljubljančanov, tokrat po kazenskih strelih – 1:0 (0:0; Šturm).



Toda to je bil šele uvod v razburljivo in negotovo novo poglavje tradicionalnega derbija, ki je že v soboto za konec poletne lige ponudil prav spodobno predstavo z zmago bojevitih Jeseničanov. Tem je takrat pripadla lovorika zmagovalcev turnirja, ki že skoraj tri desetletja odpira hokejsko sezono pri nas. Zmaji pa so tako za ta petkov večer načrtovali revanšo, ubranitev pokalnega naslova iz prejšnje sezone ter hkrati spodbudno odskočno desko pred bližnjim začetkom alpske lige.



Svoje vloge favorita na tekmi proti moštvu z dvakrat nižjim proračunom pa nato niso potrdili. Malce več aktivnosti je bilo za začetek v ljubljanskih napadalnih vrstah (razmerje strelov v uvodni tretjini 9:7), obra vratarja, Paavo Hölsä pri gostiteljih in Žan Us v jeseniškem moštvu pa sta bila zelo zanesljiva.



Zeleno-beli so pozneje še bolj napadli, v 39. minuti zadeli mrežo, vendar sta sodnika Viki Trilar in Milan Zrnič gol razveljavila zaradi predhodnega oviranja v vratarjevem prostoru. Tudi zadnja tretjina je ponudila podoben scenarij s spet zelo srčnimi in čvrstimi železarji, manjkali so goli, še bolj pa občinstvo. Le 50 prijavljenih si je lahko ogledalo to tekmo, na blejski poletni ligi je bilo ob lepo polnih tribunah in navijanju povsem drugače.



Po 60 minutah tako gola v Tivoliju ni bilo, ob izidu 0:0 je sledil podaljšek. In ker sta bila tudi v teh dodatnih petih minutah Hölsä in Us nepremagana, so bili na vrsti kazenski streli. Pri teh je bil natančen le Jaka Šturm, njegov gol je odločil zmagovalca, železarji so se uvrstili v veliki finale, obenem pa drugič zapored premagali zmaje, niz zmag z njimi, če štejemo še prejšnjo sezono, pa podaljšali na številko 4.