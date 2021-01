Jesenicam uvodni hokejski derbi leta 2021

Žan Us je bil med junaki domače zmage. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V slogu večine domačih jeseniško-ljubljanskih derbijev v tej sezoni je bila tudi ta prva v koledarskem letu 2021 zelo izenačena in negotova. Drugič zapored sta moštvi igrali za točke državnega prvenstva, zmage pa so se v dvorani Podmežakla na Jesenicah po kazenskih strelih veselili domači hokejisti zKot pogosto v zadnjih mesecih je bilo seveda tudi na uvodnem slovenskem hokejskem derbiju leta 2021 škoda, da je minil brez navzočnosti občinstva v dvorani. O prav posebnem prazničnem ozračju ne bi bilo treba dvomiti, povrh tudi bilanca medsebojnih dvobojev v delu sezone do tega 2. januarja pritegne posebno pozornost – obe moštvi sta zmagali po dvakrat, ena tekma, in sicer edini derbi jeseni v dvorani Podmežakla, se je razpletla z remijem.Izostanek podpore s tribun pa so na Jesenicah tokrat vsaj delno zakrpali s posnetki podpore navijaške skupine, podoben scenarij uprizarjajo tudi drugod po športni Evropi, na Slovenskem so si ga najprej omislili na domačih nogometnih tekmah Mure.Prve minute derbija št. 6 v tej sezoni so napovedale bolj odločen pristop ljubljanskih zmajev kot na tekmi pred tremi tedni v Tivoliju, res pa je bil v vratih železarjev spet zelo zanesljivOb začetku tedna so na Jesenicah še ugibali, če bo lahko tokrat stisnil zobe za nastop na tej najpomembnejši tekmi za točke domačega hokejskega prvenstva, saj se je boril z zoprno pljučnico, toda prebolel jo je pravočasno, tako je na to prvo januarsko soboto vnovič predstavljal močno orožje domačega moštva.To je zabilo vodilni gol v 17. minuti, ko je svojo znano spretnost pred vrati vnovič potrdil še eden od jeseniških povratnikov iz Ljubljane:se je podobno kot omenjeni Us vrnil v Podmežaklo, pri jeseniški stroki pa so se zanj odločili, da bi se uspešneje spopadali z neučinkovostjo pred vrati tekmecev. Zadnje minute uvodnega dela so bile dejansko gorenjske, seveda pa je bilo na dlani, da branilci domače lovorike iz Ljubljane ne bodo kar tako zaspali.Nadaljevanje tekme je prinašalo zanimive trenutke na obeh straneh, pri Olimpijinem moštvu, pri katerem je sicer več izkušenih hokejistov, pa je kot že večkrat udarila na plano nezbranost v trenutkih napadov z igralcem ali celo dvema več. Toda zmaji so, potem ko so v omenjenih trenutkih številčne premoči zapravljali priložnost, nato le izenačili, podobno kot pri vodilnem domačem golu iz bližine: v polno je zadel dolgoletni reprezentantZadnja tretjina je napovedovala tako še eno izenačeno zgodbo, kot je bila tudi nazadnje ob Olimpijini zmagi z 2:0, a z drugim golom za konec v prazna vrata. Vsekakor pa ne gre tudi pozabiti drame v domačem pokalnem tekmovanju, ko golov ni bilo niti v 60 minutah niti nato v podaljšku, Jeseničani pa so se takrat veselili po kazenskih strelih. In ti so odločili zmagovalca tudi ob tem večeru na Gorenjskem, vnovič po okusu privržencev jeseniškega moštva. V glavnih vlogah pa sta bila za konec oba Žana : Us brez prejetega gola in Jezovšek kot strelec edinega za zmago.