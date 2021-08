Jeseničane na Bledu čaka gorenjski obračun, Olimpija proti Triglavu

V četrtfinalu pokala HZS bodo lanski zmagovalci, hokejisti Sija Acronija Jesenic, igrali z MK Bledom, kar bo ponovitev lanskega finala. SŽ Olimpija pa se bo pomerila s kranjskim Triglavom, v primeru zmag večnih tekmecev pa se v polfinalu ne bosta križala, saj se bodo železarji pomerili z boljšim iz obračuna med Slavijo in Mariborom, zmaji pa z zmagovalcem para True Celje – Hidria Jesenice.Tekmovanje bo potekalo med 1. in 4. septembrom na Bledu v organizaciji Hokejsko drsalnega kluba Bled. Za prvo lovoriko v sezoni 2021/22 se bodo pomerile ekipe HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK TRUE Celje, HDK Maribor, HKMK Bled in HD Hidria Jesenice.V lanski sezoni je pokal osvojila ekipa Sija Acronija Jesenic, ki je v finalu s 7:1 premagala MK Bled. SŽ Olimpija pa je v prejšnji sezoni tekmovanje končala v polfinalu, ko jo je po kazenskih strelih premagala poznejša zmagovalka.1. september:16.30 HK Slavija Jr. – HDK Maribor20.00 HDD SIJ Acroni Jesenice – HK MK Bled2. september:16.30 HK True Celje – HD Hidria Jesenice20.00 HK SŽ Olimpija – HK Triglav Kranj