Jeseničane pošteno prerešetali v Franciji

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v drugi tekmi turnirja 2. kroga celinskega pokala v francoskem Amiensu izgubili z domačo ekipo z 1:9 (0:4, 1:3, 0:2). Po porazu v uvodnem nastopu proti Asiagu Jeseničani nimajo več možnosti za napredovanje, v nedeljo pa jih čaka še tekma z romunskim Brasovom.

Na turnirju v Franciji so v petek Jeseničani v obračunu starih znancev iz alpske lige morali priznati premoč Asiagu. Italijani so nadoknadili zaostanek z 1:2, pozneje so Jeseničanom razveljavili zadetek za 4:3, s takšnim izidom pa se je dvoboj nazadnje končal za italijansko ekipo. Amiens je v petek s 6:0 premagal Brasov.

Hitro je bilo opazno, da Gorenjcem ne bo šlo

Za morebitno napredovanje bi tako slovenski prvaki danes morali premagati gostitelje. A se je hitro pokazalo, da ne bodo imeli pravih možnosti za uspeh. Že v prvi tretjini so namreč Francozi prevladovali, bili pa so tudi zelo učinkoviti. Prvi gol je padel v drugi minuti, na 2:0 so povišali v deveti, za 3:0 pa je Alexandre Boivin izkoristil igralca več v 13. Tik pred koncem prvega dela pa so Francozi še en »power play« spremenili v gol in praktično že takrat odločili tekmo.

Gorenjci se bodo lahko osredotočili na izzive v alpski ligi. FOTO: Jože Suhadolnik

Nadaljevanje je bilo za železarje le nekoliko boljše, vzpostavili so ravnotežje in v 29. minuti je Aljoša Crnovič, ko so imeli na klopi za kaznovale igralca Francozi, tudi znižal. A le 36 sekund zatem je Amiens spet zadel, do konca drugega dela pa še dvakrat. Dvomov o zmagovalcu že dolgo ni bilo več, uspeh pa je domača ekipa v zadnji tretjini potrdila še z dvema zadetkoma v mreži Jeseničanov.

V prvi današnji tekmi je Asiago s 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) premagal romunsko ekipo. V nedeljo bosta tako v večerni tekmi še neporažena francoska in italijanska zasedba odločali o prvem mestu, ki vodi v nadaljevanje tekmovanja. Jeseničani bodo ob 14. uri igrali z Romuni.