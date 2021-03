Jeseničane šokirala zadnja ekipa lige

Alpska liga

Hokejisti Sijaja Acroni Jesenic so v 30. kolu alpske lige doživeli nepričakovan poraz, v Podmežakli je po podaljšku slavila najslabša ekipa lige Linz z 2:1.Jeseničani z osvojeno točko ostajajo na drugem mestu prvenstvene razpredelnice za ljubljansko Olimpijo in s tem v boju za dobro izhodišče v končnici. Poraz z zadnjeuvrščeno ekipo lige na domačem terenu pa je za železarje vseeno slaba popotnica.Domačini so se v zaostanku znašli v 16. minuti. V času številčne premoči so storili napako, to pa je izkoristilin zadel za vodstvo Linza.Železarji so izid poravnali v 32. minuti,je s strelom z modre črte premagal danes odličnegaJeseniški hokejisti so imeli kar šestkrat igralca več na ledu in sprožili več strelov (42:22), vendar pa do konca tekme niso več zadeli, saj je bil v nasprotnikovemu golu razpoloženi Sommer (41 obramb).V podaljšku so bili uspešnejši gostje, ki jim je zmago v 63. minuti zagotovil»Začeli smo slabo, tako kot prejšnjo tekmo. Igrali smo medlo, čeprav smo bili še vseeno dokaj disciplinirani. Zadnji dve tretjini sta bili boljši, imeli smo več priložnosti, a če loviš tekmo se vedno ne izide. Realizacija ni bila na istem nivoju kot prejšnje tekme. Mislim, da smo v zadnjih tekmah porabili preveč emocij in energije, ko smo slabo začenjali in lovili nasprotnike. V četrtek proti Vipitenu je spet nova priložnost in takrat bomo kot ekipa dokazali, da znamo odigrati tudi 60 minut dobrega hokeja,« je po porazu povedal kapetan JesenicSij Acroni Jesenice : Steel Wings Linz 1:2 (0:1, 1:0, 0:0; 0:1) *po podaljškuŠirovnik 32.; Bretschneider 16., Arcuri 63.