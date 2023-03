Jeseničani brez poraza v finale, njihovi upi pa čez Ljubljančane

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v četrti polfinalni tekmi alpske lige na gostovanju premagali Ritten s 6:1 (1:0, 3:0, 2:1). Na četrtem obračunu so zmagali še četrtič in z izidom 4:0 v zmagah napredovali v finale regionalnega tekmovanja.

Jeseničani so ponovili uspeh iz lanske sezone alpske lige, ko so prav tako igrali v finalu. Takrat so v polfinalu izločili istega južnotirolskega tekmeca, preden so v finalu izgubili z Asiagom z 2:3 v zmagah. Slovenska ekipa je letos v četrtfinalu gladko, po štirih tekmah, premagala zasedbo iz Vipitena (zmagala je s 4:2, 2:0, 3:0 in 2:1 po podaljšku).

Jezovšek postavil piko na i

Železarji tako v letošnji končnici še niso izgubili nobene tekme. Kljub trem zmagam pa so imeli pred današnjim dvobojem z Rittnom nekaj težav. V prvem (3:1) so jih strli komaj v zadnji tretjini, v drugem je šlo nekoliko lažje (3:0), tretjega pa so z 1:0 dobili šele po podaljšku.

A tokrat Jeseničani niso imeli veliko težav. Spet so udarili prvi, ko so povedli tik ob koncu prve tretjine. Nekaj več kot 13 sekund pred iztekom je bil strelec Jaša Jenko. Jenko je po štirih minutah nadaljevanja podvojil prednost Železarjev, ko se je najbolje znašel pred golom domačega vratarja Haydena Hawkeyja.

Jeseničani so se uvrstili v finale alpske lige brez poraza. FOTO: Jože Suhadolnik

Vse dvome o zmagovalcu in napredovanju v finale so hokejisti Jesenic razrešili le minuto kasneje, ko je lepo izpeljano akcijo zaključil Erik Svetina. Podobno kot v prvi so tudi v drugi tretjini Slovenci udarili tik pred iztekom časa, na 4:0 je 17 sekund pred koncem povišal Eric Pance.

Tudi v sklepni tretjini so bili Jeseničani še naprej natančni. Jenko je 15 minut pred koncem zadel še tretjič na tekmi. Do častnega zadetka na dvoboju so nato prišli domačini po strelu Janneja Tavija. Za konec so imeli hokejisti Jesenic na voljo še kazenski strel, ki ga je uspešno izvedel Žan Jezovšek.

Mladi Jeseničani strli odpor Ljubljančanov

Na tekmeca v finalu bodo morali Jeseničani še nekoliko počakati. V drugem polfinalu se merita mlada ekipa Salzburga in Cortina, kjer slednja po treh odigranih tekmah vodi z 2:1 v zmagah.

Za jeseniški hokej je bil četrtek srečen dan, saj so jeseniški mladinci postali državni prvaki. Na odločilni tekmi finala so s 3:2 po podaljšku premagali SŽ Olimpijo, isti izid je bil tudi v zmagah. Olimpija je dobile prve dve tekmi, nato pa Gorenjci naslednje tri. Na zadnji v Ljubljani so si podaljšek zagotovili v zadnji sekundi rednega dela.