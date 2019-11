Jeseničani brez točk pri favoritu

Bolzano

Jeseničani so se veselili le enega gola na Južnem Tirolskem. FOTO: Roman Šipić/Delo

Vrstni red v alpski ligi: SŽ Olimpija 44, Ritten, Brunico po 39, Lustenau 35, Asiago 34, Gardena 32, Zell am See 31, Cortina, Feldkirch po 30, Fassa, SIJ Acroni Jesenice, Vipiteno po 27, Salzburg ml. 25, KAC II 20, Vienna II 18, Kitzbühel 17, Bregenzerwald 12, Linz II 2.

- V nadaljevanju sezone v alpski hokejski ligi so hokejisti SIJ Acronija Jesenic pričakovano ostali brez točk pri moštvu Rittna –).Pred hokejisti iz Podmežakle je bilo eno najzahtevnejših gostovanj v sezoni, saj gre za moštvo, ki se zdaj že nekaj let zapored ohranja v vrhu italijanskega hokeja in tako mu tudi zelo vidna vloga pripada v alpski ligi. S to zmago pa je klub iz okolice Bolzana na Južnem Tirolskem skočil tik pod vrh lestvice, na 2. mesto, takoj za SŽ Olimpijo, ki je v zelo kakovostnem tivolskem derbiju dan prej ugnala Asiago s 3:2.Železarji, v sezono so zaradi omejenega in tako v primerjavi s prejšnjo zimo tudi znižanega proračuna vstopili brez devetih nosilcev igre, so v teh jesenskih mesecih pokazali več obrazov, a pogosto je bila njihova igra všečna, obenem pa prevečkrat neučinkovita. In tako je bilo tudi tokrat pri favoritu. Gorenjci so se mu že v uvodni tretjini konkurenčno zoperstavil, po 40 minutah zaostajali le za en gol, nato pa v 45. minuti prek kapetana Andreja Tavžlja izid izenačili. Toda tu je bilo za ta četrtek jeseniške zgodbe konec. Gostje so namreč prejeli še tri gole, zadnjega resda v prazno mrežo, ko so poskusili brez vratarja in s šestim igralcem v polju doseči zasuk, a konec je pač razgrnil realna razmerja moči med moštvoma z 2. in 11. mesta v alpski ligi. Ta se bo nadaljevala v soboto, ko bodo Jesenice gostovale pri Fassi – obe moštvi sta doslej zbrali po 27 točk – Olimpija pa bo igrala v Salzburgu.