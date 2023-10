Jeseničani in Celjani praznih rok

Hokejisti Sij Acroni Jesenic so v alpski ligi doživeli nov poraz. V Meranu so jih gostitelji ugnali s 5:2 (3:1, 0:1, 2:0). Hokejisti ekipe RST Pellet Celje pa so v desetem nastopu v alpski ligi gostovali pri vodilnem Zell am Seeju. Gostitelji so se veselili zmage s 6:1 (1:0, 4:1, 1:0).

Po tretjem porazu v ligi so se Jeseničani že oddaljili od prvega mesta na lestvici, kjer za vodilnim Zell am Seejem zdaj zaostajajo za osem točk. Tokrat so v Meranu tekmo izgubili v končnici, saj so Italijani tekmo dokončno odločili z goloma v 58. in 60. minuti.

V uvodnih dveh tretjinah so gledalci videli zelo zanimivo tekmo. Miha Logar v prvi tretjini (2:1) in Anže Prostor v drugi (3:2) sta poskrbela, da Gorenjci niso izgubili stika. V nadaljevanju so se priložnosti porajale na obeh straneh, Italijani, ki so na koncu dobili razmerje strelov z 29:26, pa so bili učinkovitejši.

Do odločitve je prišlo v 58. minuti, ko je Joseph Yasuo Garreffa zadel za 4:2, zadnji žebelj v jeseniško krsto pa je 39 sekund pred koncem zabil Nolan Ritchie.

Celjski hokejisti v dvoboju s Zell am Seejem niso ponovili zadnje predstave, v kateri so ugnali Fasso. Tokrat so se dobro upirali skoraj celo prvo polovico dvoboja, v nadaljevanju pa vendarle doživeli visok poraz.

Po minimalnem zaostanku v prvem delu je Jaša Jenko v 22. minuti poskrbel celo za izenačenje. Usodna pa je bila igra med 28. in 30. minuto, ko je v dveh minutah dvakrat zadel Clemens Paulweber, enkrat pa Nicklas Huard in gostje so pobegnili na 4:1. Ko je Paulweber tik pred drugim odmorom zadel še tretjič, je bil zmagovalec znan.

Končni izid je postavil Tomi Kristian Wilenius, ki je dosegel tudi uvodni gol na tekmi.

Po osmem porazu so Celjani spet prikovani na dno prvenstvene razpredelnice. To bodo skušali spremeniti že v torek, ko pa jih čaka nova zelo zahtevna naloga, saj se bodo v slovenskem dvoboju pomerili s Sij Acroni Jesenicami.