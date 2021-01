Jeseničani izločili Triglav za preboj v finale

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so drugi finalisti slovenskega državnega prvenstva. V današnji drugi polfinalni tekmi so v gosteh premagali kranjski Triglav s 4:3 in se prebili v finale, kjer bo njihov tekmec SŽ Olimpija.



V zelo izenačenem dvoboju v Kranju so prvi povedli gostje, ko je v osmi minuti zadel Aljoša Crnovič. Potem pa dolgo ni bilo več zadetkov, predvsem po zaslugi domačega vratarja Gala Remškarja Jelerja, ki je ubranil vse strele v tej tretjini. Povsem brez dela pa ni bil niti Žan Us na jeseniški strani.



Borbenost se je Triglavu izplačala v 45. minuti, ko je Mihael Potočnik izenačil. Veselje Kranjčanov je bilo sicer kratko, saj so Jeseničani hitro spet povedli, po novem zadetku, uspešen je bil Blaž Tomaževič v 50. minuti, pa je kazalo, da so gostje strli odpor Triglava. A domači se še niso predali, znižanje Žana Zupana v 53. minuti je spet pomenilo žarek upanja. Slabo posredovanje Žana Usa pa je nato Triglavu prineslo še eno izenačenje po strelu Anžeta Terlikarja.



Na koncu, ko so domači že razmišljali o podaljšku, pa jih je presenetil mladi jeseniški Kanadčan, šele 17-letni Francesco Pinelli, ki je z lepim prodorom pol minute pred zvokom sirene dokončno odločil tekmo in polfinale.



Jeseniško-kranjski polfinalni obračun se je sicer začel z manjšo zamudo, saj so Kranjčani četrtfinale zaradi okužb v svoji ekipi končali šele ta teden, ko so v tretji tekmi premagali mlado jeseniško ekipo. Na prvi tekmi proti močnejši jeseniški zasedbi pa so nato prepričljivo izgubili z 0:5. Na poti do polfinala pa so Sij Acroni Jesenice zanesljivo z dvema visokima zmagama premagale Celjane.



Jeseničani se bodo v velikem finalu DP pomeril s SŽ Olimpijo, ki je v dveh tekmah brez težav odpravila Slavijo junior. Finalni boji bodo predvidoma na sporedu po koncu alpske lige, v kateri tudi nastopata oba finalista slovenskega DP.



DP v hokeju

Triglav - Sij Acroni Jesenice 3:4 (0:1, 0:0, 3:3) [0:2]

(M. Potočnik 45., Zupan 53., Terlikar 56.; Crnovič 8., Seršen 47., Tomaževič 50., Pinelli 60.)

