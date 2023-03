Jeseničani končnico začenjajo na Tirolskem

Potem ko so v alpski ligi hokejisti v soboto končali kvalifikacije za končnico, so danes najboljša moštva iz drugega dela tekmovanja izbirala nasprotnike za četrtfinale. Hokejisti Sija Acronija Jesenic so si za tekmece izbrali južnotirolsko ekipo Wipptal Broncos iz Vipitena.

V alpski ligi je bilo pet udeležencev končnice znanih že po rednem delu, najboljša peterica je v skupini master odločala le o vrstnem redu in možnosti izbire tekmecev. Nadaljevanje so si predčasno zagotovili mlada ekipa Salzburga, Jeseničani, Ritten, Cortina in Unterland.

Preostala moštva so se merila za še tri mesta v končnici. V dodatnih kvalifikacijah so si jih izborili Wipptal Broncos, Lustenau - za uvrstitev v končnico sta v treh tekmah premagala Bregenzerwald oziroma Zell am See - ter Kitzbühel, ki je bil že po dveh tekmah boljši od Fasse.

Danes so v regionalnem tekmovanju izvedli izbor tekmecev. Prvi so izbirali Salzburžani in se odločili za novince iz letošnje sezone, ekipo Unterland Cavaliers. Slovenski predstavnik v ligi je kot drugi izbral Vipiteno, tretji pa je imel pravico izbire Ritten, ki se je odločil za Kitzbühel. Ostal je še par Cortina - Lustenau.

V četrtfinalu, ki se bo začel v torek, 7. marca, moštva igrajo na štiri zmage. Jeseničani bodo začeli na domačem ledu, druga tekma bo 9. marca na Južnotirolskem, tretja 11. marca na Jesenicah in četrta 14. marca spet na terenu italijanske ekipe. Če zmagovalec še ne bo znan, pa so datumi naslednjih obračunov še 16., 18. in 21. marec.