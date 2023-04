Jeseničani le še korak oddaljeni od naslova prvaka alpske lige

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na peti finalni tekmi alpske lige na domačem terenu premagali Cortino s 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Jeseničani so povedli s 3:2 v zmagah in za končno slavje potrebujejo le še eno. Naslednja tekma bo v četrtek v Cortini. Za Jeseničane so danes zadeli Jonaas Larinmaa (2.), Eric Pance (7.), Luka Ulamec (34.) in Erik Svetina (49.).

Jeseničani so si odločilno prednost priigrali že v prvi tretjini igre. Po dobri minuti igre je namreč Joonas Larinmaa po podaji Žana Jezovška prvič premagal vratarja Marca de Filippa. Dober uvod je dal domačim krila in že v sedmi minuti so naslednjo nevarno akcijo izkoristili za še en zadetek. Na pravem mestu pred vrati je bil Eric Pance. Ob koncu uvodne tretjine pa bi lahko Žan Jezovšek skorajda že odločil dvoboj, a je iz neposredne bližine, ko je bil vratar Cortine že premagan, zadel le okvir vrat.

Naslednji izziv v četrtek v Cortini

Prvo tekmo so železarji dobili s 4:2, na drugi v gosteh so izgubili z 1:4. Na tretji doma so bili spet boljši s 5:3, a so nato spet klonili v gosteh z 1:2. Šesta tekma bo 20. aprila v Cortini. Če bodo Italijani izenačili skupni izid v zmagah, bo odločilna sedma tekma 22. aprila v dvorani Podmežakla.