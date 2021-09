Jeseničani na Dunaju zabili deset golov

Na šesti tekmi so še petič zapovrstjo zmagali, tokrat so bili na Dunaju z 10:2 (2:0, 5:2, 3:0) boljši od ekipe Vienna Capitals Silver, in vodijo na prvenstveni razpredelnici. Varovanci Nika Zupančiča so bili nekaj razredov boljši od tekmecev. Po prvi tretjini so z dvema goloma Jesperija Viikiläja vodili z 2:0, že po njej bi lahko vodili še bolj izdatno.



Erik Svetina in Luka Ulamec sta v drugi tretjini vodstvo povišala na 4:0, Avstrijci so izid znižali, a Jeseničani so hitro odgovorili, Eric Pance, Timotej Kočar in Viikilä s svojim tretjim golom so poskrbeli za izid 7:1, ki so ga domači ob koncu tretjine znižali.



Z dvema igralcem več na ledu so gostje dosegli osmi gol, strelec je bil Andraž Zibelnik, na 9:2 je svojim drugim golom povišal Svetina, končni izid 10:2 pa je postavil Gašper Glavič.



Jeseničani bodo naslednjo tekmo odigrali v petek, ko bodo gostili Feldkirch.

