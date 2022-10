Jeseničani nadaljujejo zmagovalni niz

Hokejisti Sija Acronija Jesenic nadaljujejo niz zmag v alpski ligi. Tokrat so v gosteh premagali avstrijsko ekipo Steel Wings Linz s 7:0 (1:0, 1:0, 5:0) in vpisali še šesto zaporedno zmago v tem regionalnem tekmovanju in skupno sedmo. Na osmih tekmah je četa trenerja Gabra Glaviča izgubila le enkrat. Že v prvi tretjini današnjega dvoboja proti drugi ekipi Linza so si jeseniški hokejisti ustvarili več priložnosti od nasprotnika. Edini zadetek v tej tretjini je v drugem tako imenovanem power playu Jesenic v 11. minuti dosegel Žan Jezovšek.

V drugi tretjini je bil hokej bolj izenačen, a domačini do poravnanega izida niso prišli. Čisto ob koncu druge tretjine pa so Jeseničani z igralcem manj povišali svojo prednost. Šestintrideset sekund pred koncem tretjine je zadel Eric Pance. V zadnji tretjini so Jeseničani le še potrdili visoko zmago. Najprej so znova izkoristili power play oziroma igralca več na igrišču in tokrat zabili kar dvakrat. V 50. minuti je bil natančen Rudolfs Polcs, minuti zatem pa še Jezovšek.

Slednji je le nekaj trenutkov zatem zadel še svoj tretji gol na tekmi. A zadetkov v vratih Linza še ni zmanjkalo. V 56. minuti je do svojega drugega zadetka prišel še Pance, dobro minuto pred koncem srečanja pa še Polcs, ki je postavil končnih 7:0. Jeseničani so tako po osmih tekmah na vrhu alpske lige in imajo s tekmo več tri točke prednosti pred Unterland Cavaliers in Cortino.