Jeseničani odpirajo alpsko ligo, nova preizkušnja zmajev med elito

Pred hokejisti Sija Acronija Jesenic je uvodna tekma v alpski ligi. V minuli sezoni podprvaki tega regionalnega tekmovanja bodo uvodoma gostili tekmece iz Cortine, slovensko-italijanski klubski obračun se bo v dvorani Podmežakla pričel ob 18. uri. Železarji so minulo sezono končali v finalu, a brez tako želene pike na i, boljši od njih je bil Asiago. A tega dvoboja zdaj v alpski ligi ne bo več, saj se je italijanska ekipa preselila razred višje in bo v sezoni 2022/23 tekmovala v ligi ICEHL.

Po novem je v konkurenci 15 ekip iz Avstrije, Italije in Slovenije. Z udeležbo v tem tekmovanju so se spogledovali tudi pri zaloškem klubu Slavija Junior, a so se nazadnje odločili za še eno leto kaljenja v nižjem rangu. V primerjavi z lansko sezoni ni več Asiaga, Feldkircha in Vienne Capitals Silver, letošnji novinec je ekipa Unterland Cavaliers.

V jeseniški ekipi je v tej sezoni nekaj sprememb. Trenerja Nika Zupančiča je zamenjal Gaber Glavič, nekdanji vratar in dolgoletni slovenski reprezentant je to delo že opravljal v sezonah 2016/17 ter 2017/18. Na ledu bodo železarji spet močnejši za Žana Jezovška, ki se je vrnil iz Ljubljane, podaljšala sta dva izmed nosilcev igre Eric Pance in Gašper Glavič, novinec pa bo med vratnicama, saj bo v novi sezoni prvi vratar Finec Antti Karjalainen.

SŽ Olimpija pod Rožnikom z grizliji iz mesta volkov

Hokejisti SŽ Olimpije nimajo časa za pravi počitek. Po prostem petku bodo v soboto odigrali še drugo zaporedno tekmo lige prvakov, v Halo Tivoli tokrat prihaja nemški Wolfsburg. Nemci bodo izraziti favoriti, saj so zanesljivo dobili prvo medsebojno tekmo doma, boljši so bili z izidom 7:2. Domači strateg Mitja Šivic po tekmi v Nemčiji ni bil zadovoljen, kot je povedal, je njegovim igralcem manjkala disciplina v igri. Niso našli odgovora na agresivno igro domače ekipe, tako da Ljubljančani upajo, da bo v njihovi dvorani boljša tako igra kot rezultat.

To bo četrta tekma slovenskih prvakov, dve so izgubili tudi proti finskemu podprvaku Turkuju. A na obeh tekmah niso pokazali slabe predstave, tako da navijači lahko upajo, da so imeli v Nemčiji predvsem slab dan.

Po obračunu proti Wolfsburgu bodo Ljubljančani nekaj časa ne bodo igrali tekem lige, naslednjo tekmo bodo odigrali 5. oktobra s švicarskim Zugom, teden pozneje pa bo še povratna tekma v Švici.