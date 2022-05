Jeseničani ostajajo v ligi AHL

Stari-novi predsednik Peter Bohinec je po rednem občnem zboru in volilni skupščini tudi potrdil, da Jeseničani vsaj še eno sezono ostajajo v alpski ligi.

Volitve je predsednik Bohinec napovedal že na prejšnji skupščini pred dobrim mesecem, v torek pa so v drugem najmočnejšem klubu v Sloveniji tudi opravili volilno skupščino. Na vodilnih mestih ni sprememb, saj sta nova mandata dobila tako predsednik kot direktor Anže Pogačar. Bohinec je bil tudi edini kandidat za novo štiriletno obdobje do leta 2026, prisotni člani pa so ga soglasno podprli.

V predstavitvi programa za naslednja štiri leta pa je Bohinec že napovedal, da bo klub s člansko ekipo tudi v naslednji sezoni še ostal v ligi AHL. V tako kratkem času, kot so ga imeli na voljo po povabilu višje lige ICEHL, da bi se pridružili temu tekmovanju, namreč niso mogli ugoditi vsem pogojem vodstva ICEHL.