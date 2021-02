Jeseničani proti Feldkirchu dosegli deseto zaporedno zmago

Alpska liga

Standings provided by SofaScore LiveScore

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige prepričljivo premagali Feldkirch s 4:1 in dosegli že deseto zaporedno zmago v tekmovanju.Železarji so potrdili odlično formo, svoj zadnji poraz so doživeli 6. januarja z Asiagom.Z današnjo zmago so spet povsem blizu vodilnima ekipama v ligi: SŽ Olimpija ima na prvem mestu 52 točk, Pustertal na drugem 51, Jeseničani pa zdaj 50, a imajo med vsemi tremi najmanj odigranih tekem.Feldkrich je v soboto že igral s slovensko ekipo in v Ljubljani izgubil z 1:6, danes pa so ga premagali tudi Jeseničani.Ti so odlično začeli tekmo in v prvi tretjini dosegli tri gole, strelski večer je začelv 6. minuti, nadaljevala pav 14. inv 17. minuti.A nadaljevanje je bilo vendarle bolj umirjeno. Gostje s tudi danes razpoloženim vratarjem(34 obramb) so vzpostavili ravnotežje, niso pa mogli priti do preobrata.V zadnji tretjini so sicer nato tudi znižali izid, ko je bil v 49. minuti natančen. A Železarji so umirjeno pripeljali tekmo do konca, za piko na i pa je z zadnjim golom v 59. minuti, ko je Feldkirch poskusil še brez vratarja, poskrbel Žan Jezovšek.Po prekinitvi, naslednji teden v alpski ligi ne bo tekem, se bodo Jeseničani v regionalnem tekmovanju spet borili 16. februarja, ko bodo gostovali pri zadnjem moštvu iz Linza.Sij Acroni Jesenice - Feldkirch 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)Tomaževič 6., Sodja 14., Jezovšek 17., 59.; Grasböck 49.