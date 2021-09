Jeseničani s 16 goli do polfinalnega zmenka s Slavijo

Sij Acroni Jesenice so zanesljivo opravile z Bledom, Slavija pa z Mariborom. V četrtek bosta na sporedu še preostala dvoboja četrtfinala, in sicer SŽ Olimpija – Triglav Kranj in True Celje – Hidria Jesenice.



Udarna jeseniška zasedba, ki bo letos igrala v alpski ligi, je s 16:1 ugnala Blejce. Med strelce se je vpisalo kar 11 različnih strelcev, »hat-trick« pa je dosegel Finec Eetu Elo. Edini zadetek za Bled je dosegel Jan Vilman, ki je znižal na 1:13.



Pred tem je bila na sporedu tudi tekma med Slavijo Junior in Mariborom, prepričljivo pa jo je dobila prva z 8:1. Dva zadetka in podajo je prispeval Gašper Skerlep, tri podaje pa je vknjižil še Nik Truden.



V četrtek se bosta ob 16.30 pomerila True Celje in Hidria Jesenice, SŽ Olimpija ter Triglav Kranj pa ob 20. uri.



Polfinalna obračuna bosta na sporedu v petek, pokalnega zmagovalca pa bo dal sobotni finale. V lanski sezoni je pokal osvojila ekipa Sija Acronija Jesenic, ki je v finalu s 7:1 premagala MK Bled. SŽ Olimpija pa je v prejšnji sezoni tekmovanje končala v polfinalu, ko jo je po kazenskih strelih premagala poznejša zmagovalka.

