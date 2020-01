Jeseničani slavili v Vipitenu

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so na svoji 27. tekmi v alpski ligi v gosteh premagali proti Wipptal Broncos s 5:1 (3:1, 0:0, 2:0).



Jeseničani, do tega kroga na 12. mestu lige, so gostovali v Vipitenu pri doslej šesti ekipi lige. Slednja je povedla v deveti minuti, a do konca prve tretjine so nato gosti trikrat zadeli prek Mihe Brusa (z igralcem več), Žana Primožiča in Gašperja Seršena. V 47. minuti je zmago Jesenic potrdil Jaka Sodja ob 'power-playu'. Isti igralec je v 58. minuti postavil tudi končni izid.



Gorenjce naslednja tekma čaka v ponedeljek, ko bodo doma gostili Steel Wings Linz.