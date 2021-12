Jeseničani so do vrha napolnili mrežo Val Gardene

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v dvoboju alpske lige na domačem ledu prepričljivo z 10:1 (4:0, 4:1, 2:0) premagali Val Gardeno. Potem ko je vodilna ekipa tekmovanja prejšnji teden na dveh zaporednih gostovanjih iztržila dve točki za zmago po podaljšku in poraz, je danes stvari spet postavila na pričakovano mesto.

Na tekmi z Val Gardeno so jeseniški hokejisti do vrha napolnili mrežo tekmecev in poskrbeli za svojo najvišjo zmago v sezoni. Z 10:1 so presegli uspeh z 10:2 proti drugi dunajski zasedbi konec septembra, imajo pa še dve zmagi z 8:2.

Kogovšek ni preje gola

Val Gardena, sicer šesta v regionalnem tekmovanju, je bilo vsaj približno enakovredna le nekaj uvodnih minut. Goste je načel Patrik Rajsar v osmi minuti, med 14. in 18. pa so nato sledili še goli Eetuja Eloja, Nejca Brusa in Erica Panceta. Kljub visokemu vodstvu železarji niso popuščali. Jesperi Viikilä je hitro povišal na 5:0, potem je gostom uspelo doseči vsaj častni zadetek. Toda ta ni ustavil naleta domačih, razpoloženi Patrik Rajsar je zadel še v 28. in 31. minuti, rezultat po drugi tretjini 8:1 je v 34. postavil Sašo Rajsar.

Domači strateg Nik Zupančič je ob visokem vodstvu v 36. minuti priložnost med vratnicama namesto prvega vratarja Oscarja Fröberga ponudil še Žigi Kogovšku. Ta do konca tekme ni prejel gola, njegovi soigralci pa so v zadnji tretjini postavili piko na i, zadela sta še Nejc Brus in Jaša Jenko.

Naslednja tekma čaka Jeseničane v soboto, ko bodo v Podmežakli igrali s Kitzbühlom.