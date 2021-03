Jeseničani so ostali drugi kljub porazu

Še 24. zmaga SŽ Olimpije

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v zadnjem kolu rednega dela alpske lige v gosteh izgubili z Vipitenom z 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Jeseničani so kljub temu redni del končali na drugem mestu.Jeseniški hokejisti so danes morali potrjevati drugo mesto in s tem prednost domačega ledu v morebitnem polfinalu, potem ko so priložnost, da bi si ga že zagotovili, zapravili s porazom proti zadnjemu Linzu na prejšnji tekmi. Danes so imeli boj na daljavo s Pustertalom, ki je pred tekmo zaostajal za dve točki, nazadnje pa so kljub porazu le potrdili drugo mesto za SŽ Olimpijo. Posredno so jim pomagali mladi Salzburžani, ki so premagali Pustertal v gosteh s 4:2.Današnjo tekmo Jeseničanov je odločil en gol, že v prvi tretjini je v polno za gostitelje zadel. Drugi domači junak je bil vratar, ki je gostom ubranil kup priložnosti in na koncu s 44 obrambami ohranil nedotaknjeno mrežo .Hokejisti SŽ Olimpije so v gosteh ugnali Kitzbühel s 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) in potrdili prvo mesto s 24. zmago v sezoni. V prvi tretjini je dvakrat v polno zadel, na polovici tekme je vodstvo povišal, še v drugem delu pa je zadel tudi. V zadnji tretjini sta pričakovano zmago potrdilainz zadetkoma v razmaku 13 sekund.Končnica se bo z izbiranjem tekmecev začela 25. marca, prve četrtfinalne tekme pa bodo 27. marca.