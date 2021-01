Jeseničani so se izkazali tudi v Salzburgu

Hat-trick Šturma in Sodje

Salzburg – Podobno kot nazadnje v Val Gardeni so se jeseniški hokejisti danes v Salzburgu izkazali z učinkovito igro in zmagali s 7:5 (3:2, 2:2, 2:1; Šturm in Sodja po 3, Crnović). Železarji so po novi zmagi zdaj že tretji na lestvici alpske lige, za vodilnim Brunicom zaostajajo za 12 točk, a imajo obenem šest tekem manj.Jeseničani nadaljujejo uspešno serijo tekem v regionalnem tekmovanju. Izgubili so le prvo v tem koledarskem letu, današnja zmaga pa je že peta v nizu. Z njo so se tudi pomaknili tik pod vrh lestvice, pred železarji sta le Pustertal in SŽ Olimpija.Pri mladi salzburški zasedbi, ki tudi dobro igra v alpski ligi, so se morali Jeseničani kar potruditi za zmago. Začetek je bil njihov, prešli so v vodstvo z golom, toda v le dveh minutah so nato Jeseničani najprej dobili gol, pa povedli z zadetkom, a spet dovolili izenačenje. Tretjina pa je pripadla gostom, potem ko je v 18. minuti za minimalno prednost poskrbel Jaka Šturm.Podobno je bilo tudi nadaljevanje. Gostitelji so izenačili, Jeseničani prek Sodje spet prišli do prednosti, a na polovici tekme ob igralcu manj spet prejeli zadetek za 4:4. A že manj kot minuto pozneje je Šturm poskrbel, da so gostje tudi na drugi odmor odšli z naskokom.Šele v zadnji tretjini so si lahko železarji nekoliko oddahnili. Danes zelo razpoložena Šturm in Sodja sta dosegla vsak še po en gol in tako tekmo oba končala s hat-trickom, vodstvo s 7:4 v 49. minuti pa je bilo nato vendarle prevelika ovira za Salzburg, ki je do konca le še kozmetično popravil izid.Jeseničani bodo lahko dobro formo potrjevali že v četrtek, ko bodo v Podmežakli gostili Cortino.Olimpijino moštvo, ki je na 2. mestu, bo jutri gostovalo v Lustenauu.