Jeseničani so si izbrali Gardeno

Potem ko je pred hokejisti SŽ Olimpije danes, ob 17.30, tretja tekma četrtfinala ICEHL proti VSV v Beljaku (v seriji na 4 zmage je izid 1:1), se zgodba končnice sezone začenja tudi za SIJ Acroni Jesenice.

Železarji so po drugem delu zasedli 2. mesto in so tako drugi, za vodilnim Asiagom, izbirali tekmeca za četrtfinale alpske lige. Odločili so se za Gardeno, ki so jo v ligaškem delu dvakrat gladko premagali – v Italiji s 3:0, doma pa kar z 10:1 –, nedvomno jim pripada vloga favorita. Jeseničani so si sicer za cilj začrtali finale alpske lige, v katerem pa bi radi tudi prvič doslej osvojili naslov zmagovalcev.

Serija z Gardeno bo na tri zmage, prva tekma bo ta torek ob 18. uri v dvorani Podmežakla.