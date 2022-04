Jeseničani so si odprli pot k zmagi, a ostali brez nje

V nadaljevanju preberite:

Hokejska sezona se marsikje po Evropi in kmalu tudi v NHL približuje končnim odločitvam. Jeseničani so vstopili v finale alpske lige, finalna serija je na sporedu tudi v ICEHL, v kateri se je prenovljena Olimpija z nastopom v četrtfinalu pokazala v lepi luči, pomembni dnevi pa so pred našimi risi. Ti bodo danes na Bledu uradno začeli priprave za svetovno prvenstvo. Toda v kakšni postavi?