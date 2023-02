Jeseničani umaknili prijavo

Potem ko je hokejski klub Sij Acroni Jesenice sredi januarja vložil prijavo za nastopanje v razširjeni avstrijski ligi ICEHL, je danes sporočil, da jo umika za sezono 2023/24. Klub se bo tako zdaj osredotočil na uspešen zaključek letošnje sezone v ligi AHL, po sezoni pa bo čas za pogovore o spremembah v vodstvu kluba ter o prihodnosti kluba.

»V zadnjih tednih sva s predsednikom Petrom Bohincem v želji, da jeseniški hokej popeljemo na višjo raven, opravila številne razgovore s potencialnimi novimi partnerji in sedanjimi podporniki na temo vrnitve Jesenic v ligo ICEHL. Po tehtnem premisleku smo prišli do zaključka, da v naslednjih dneh ne bi mogli izpolniti zahtev iz postavljene časovnice, zato smo danes umaknili našo prijavo,« je novico pospremil direktor kluba Anže Pogačar.

Možnost za selitev v ligo ICEHL oziroma napredovanje so imeli na Jesenicah že lani, potem ko je vodstvo tekmovanja po končani sezoni iskalo zamenjavi za dva kluba, ki sta se poslovila.

Na Jesenicah so se na majski skupščini kluba nato odločili, da bodo vsaj še sezono 2022/23 odigrali v alpski ligi. Kot so takrat dejali, so bili vzroki predvsem finančni, saj v kratkem času, ki so ga imeli na voljo, niso mogli ugoditi vsem zahtevam vodstva lige ICEHL. Tudi v sezoni 2023/24 se še ne bodo priključili ICEHL.