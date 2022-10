Jeseničani v Asiagu prekratki za napredovanje

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so danes v zadnji tekmi turnirja 2. kroga celinskega pokala izgubili z domačo ekipo Asiaga z 2:5 (1:2, 0:2, 1:1) in končali tekmovanje. V naslednji krog se je uvrstil le zmagovalec turnirja Asiago.

Slovenska in italijanska ekipa sta bila jasna favorita v skupini, kar sta pokazala že na tekmah v prvih dveh krogih. Jeseničani so turško ekipo Buz Adam Istanbul in srbsko Vojvodino premagali s 5:1 in 7:1, Italijani pa z 9:2 in 14:0.

Tako je o prvem mestu na turnirju odločala zadnja tekma, ki pa so jo danes precej bolje začeli gostitelji in po osmih minutah vodili z 2:0. Jeseničani so se vrnili v igro z zadetkom Gašperja Glaviča ob igralcu več na ledu. V drugi tretjini so domači hokejisti dosegli še dva gola v 36. in 39. minuti. Kanček upanja je Jeseničanom prinesel zadetek Erika Svetine v 44. minuti, toda Asiago je deset minut pred koncem spet pobegnil na +3.

Končna določitev o zmagovalcu celinskega pokala bo padla na zaključnem turnirju. Ta bo na sporedu med 13. in 15. januarjem naslednje leto, prizorišče še ni določeno, na njem pa bosta nastopili po dve najboljši ekipi z obeh turnirjev 3. kroga.