Jeseničani v Franciji neuspešno nad regionalnega tekmeca

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v francoskem Amiensu izgubili uvodno tekmo na turnirju 2. kroga celinskega pokala z italijanskim Asiagom s 3:4 (0:0, 2:3, 1:1). Na uvodni tekmi sta se v Ameinsu pomerila stara znanca iz alpske lige, Sij Acroni Jesenice in Asiago. Prvi letošnji medsebojni obračun v regionalnem tekmovanju so nedavno s 5:3 dobili Jeseničani, danes pa so zmagali Italijani.

Uvodna tretjina se je končala brez zadetkov, čeprav sta imeli obe ekipi nekaj priložnosti, predvsem železarji pa tudi večkrat igralca več, a so vse prednosti igralca več ostale neizkoriščene. Svojo so nato na začetku druge tretjine izkoristili Italijani, uspešen je bil Anthony Salinitri. A je bil jeseniški odgovor hiter, le dve minuti pozneje je izenačil Patrik Rajsar. A to je bil šele začetek niza zadetkov v tej tretjini. Ko so imeli na polovici tekme Jeseničani spet igralca več, je igro 5-4 le izkoristil Nejc Brus. Vendar se je do konca tretjine izid spet povsem spremenil, saj je Asiago v 33. minuti najprej izenačil, nato pa je v 37. Daniel Mantenuto poskrbel za 3:2.

Naslednji tekmi v soboto in nedeljo

Železarji so v 49. minuti spet prišli do izenačenja, ko je novo kazen na italijanski strni izkoristil Erik Svetina. V 53. minuti je kazalo na nov preobrat, a so sodniki gol Brusa, ki bi pomenil vodstvo, razveljavili. Nato pa so po kazni na jeseniški strani do četrtega zadetka prišli tekmeci, v 56. minuti je vratarja Oscarja Fröberga premagal Michelle Marchetti. To pa je bil tudi končni izid, saj slovenskim prvakom ni uspelo priti še do enega izenačenja.

Naslednja tekma čaka Gorenjce v soboto. FOTO: Jože Suhadolnik

Turnir v Amiensu je eden do dveh na tej stopnji tekmovanja v celinskem pokalu. V Budimpešti igrajo Ferencvaros, Sokol Kijev, Olimp Riga in estonski Tartu Valk. Le zmagovalca teh skupin se bosta prebila naprej, kjer v 3. krogu že čakajo tekmeci v skupinah E in F, v prvi sta poleg domače poljske Cracovie še slovaški Poprad in kazahstanska Sarjarka Karaganda, v drugi pa ob gostiteljih iz danskega Aalborga še britanski Sheffield in beloruski Gomel.

S teh dveh novembrskih turnirjev pa se bosta nato na zaključni turnir četverice uvrstili po prvi ekipi iz vsake skupine. Finalni del bo januarja prihodnje leto. Jeseničani čakata naslednji tekmi v soboto in nedeljo.