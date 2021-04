Jeseničani v Tivoliju do prednosti

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v prvi tekmi finala državnega prvenstva premagali SŽ Olimpijo s 5:2 (2:0, 3:2, 0:0) in povedli z 1:0 v zmagah. Moštvi igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v ponedeljek na Jesenicah.



Za Jeseničane so gole dosegli Andrej Tavželj (7.), Nejc Stojan (13.), Sašo Rajsar (28. in 38.) in Jaka Sodja (36.),



za Ljubljančane pa sta zadela Anže Ropret (22.) in Marc-Olivier Vallerand (32.).



Tretja tekma finala bo 5. maja v Ljubljani, če takrat še ne bo odločitve, pa bosta tekmi še 7. maja na Jesenicah in 10. maja v dvorani Tivoli.

