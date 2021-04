Olimpija rušilno proti finalu, Jesenice po težji poti

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v drugi polfinalni tekmi alpske lige v gosteh izgubili z Asiagom z 1:4 (1:0, 0:3, 0:1). Izid v zmagah je izenačen na 1:1, naslednja tekma bo v torek na Jesenicah. Moštvi v polfinalu igrata na tri zmage. Uspešnejša je bila SŽ Olimpija , ki je z 8:0 premagala Lusetnau in je le še zmago oddaljena od finala.



Že prva tekma v Podmežakli je napovedala oster in izenačem dvoboj Jesenic ter Asiaga. Jeseničani so si opredfnost v zmagah priigrali po podaljšku, v gosteh pa so bili boljše v prvi tretjini, v kateri je bil edini strelec Andrej Hebarv 17. minuti.



Jeseničanom se je vse podrlo v nadaljevanju. Začel je Alex Frei, ki je Žana Usa za izenačenje premagal v 26. minuti, le dve minuti in pol pozneje pa so domači že prišli do preobrata, po nespretnem izbijanju ploščka jeseniške ekipe pa je bil izid 2:1. Nato so Jeseničani sicer zdržali igro z igralcem manj, vendar so, potem ko so bile moči spet izenačene, hitro dobili še en gol, spet pa je zadel Frei.



V zadnji del so tako domači šli s prednostjo dveh zadetkov, ki so jo znali obdržati. Asiaga je zmago potrdili s strelom na nebranjen gol v 59. minuti.



Tretja tekma bo v torek, 13. aprila, na Jesenicah, četrta 15. aprila v Asiagu, morebitna peta pa potem 17. aprila spet v Podmežakli.

Bum, bum Olimpija

Potem ko so Ljubljančani sicer rezultatsko dokaj zanesljivo, a po igri ne najbolj prepričljivo s 4:2 dobili prvo tekmo, so danes pokazali, kdo je favorit v tem polfinalu. Lustenau ni imel možnosti, Ljubljančani so prvič zadeli že v 17 sekund. Strelec je bil Anže Ropret, ki je prednost povišal še v 17. minuti.



Ljubljančani niso popuščali in so še naprej obstreljevali domača vrata, v katerih je kljub osmim prejetim golom blestel Lukas Reihs, saj je ubranil kar 44 strelov.



Tretja tekma, ki je lahko ob ljubljanski zmagi že tudi zadnja v tej polfinalni seriji, bo v torek ob 18. uri v dvorani Tivoli.

