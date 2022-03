Jeseničani začeli zmagovito

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so polfinale alpske lige začeli z zmago. V prvi tekmi so na domačem ledu premagali Ritten z 2:1 (2:0, 0:1, 0:0). Ekipi igrata na tri zmage, naslednja tekma bo v torek v Italiji.

Jeseniški hokejisti so si, potem ko so vodili že z 2:0 v zmagah, polfinale priigrali šele po petih tekmah četrtfinala. Nasprotnikom iz Gardene so namreč dovolili, da so dobili dve tekmi, tako da je o potniku med štiri odločala šele peta. To pa so železarji dobili z 2:1.

Enak izid je bil tudi po koncu današne prve tekme v polfinalu. Pred svojimi navijači so jeseniški hokejisti začeli dobro in v prvi tretjini izkoriščali svoje priložnosti. Poskrbeli so tudi za prednost, potem ko je najprej zadel Erik Svetina, junak zadnje četrtfinalne tekme, nato pa še Jaša Jenko ob številčni prednosti.

Asiago je imel premalo zdravih hokejistov

Nadaljevanje je bilo manj gladko. Ritten je vzpostavil ravnotežje, postajal vse nevarnejši, vse več dela je imel tudi jeseniški vratar Oscar Fröberg. Klonil pa je enkrat, ko so gostje dve minuti pred koncem tretjine znižali na 1:2. A to je bil nazadnje tudi končni izid; v zadnji tretjini so se sicer domači pomaknili v obrambo in varovali tesno prednost, gostje pa so bili nevarnejši in imeli tudi deset strelov več. Toda Fröberga jim še enkrat ni uspelo premagati in tako so se lahko železarji razveselili tesne, a pomembne prve zmage.

Naslednji izziv čaka Gorenjce v torek. FOTO: Jure Eržen

V drugem polfinalu bi morala danes prvo tekmo igrati Asiago in Lustenau. A slednji je zaradi premajhnega števila zdravih igralcev nastop odpovedal, tekmovalna komisija lige pa je nato dvoboj za zeleno mizo registrirala s 5:0 za Asiago. V polfinalu moštva igrajo na tri zmage. Druge tekme bodo naslednji teden v torek, tretje v četrtek, morebitne četrte pa v soboto. Če polfinale tudi takrat še ne bo odločen, bo zadnji polfinalni datum 5. april.