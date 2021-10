Jeseničani začenjajo turnir v Franciji

V francoskem Amiensu jih čaka turnir 2. kola tega tekmovanja, le zmagovalec v konkurenci štirih ekip pa bo napredoval. Prvi tekmec železarjev bo v petek ob 16. uri znanec iz alpske lige Asiago. V prejšnji koronski sezoni tega tekmovanja, po moči drugega evropskega za ligo prvakov, ni bilo. Pravico nastopa pa so si Jeseničani v tej sezoni zagotovili z naslovom državnega prvaka v prejšnji. Doslej so v celinskem pokalu nazadnje igrali v sezoni 2018/19, ko so se poslovili v prvem kolu.

V tej sezoni se slovenski prvaki mednarodni konkurenci pridružujejo na drugi stopnici. Na tej stopnji tekmovanja so ekipe razdeljene v dve skupini, C v Budimpešti, kjer bodo igrali Ferencvaros, Sokol Kijev, Olimp Riga in estonski Tartu Valk, ter D v Amiensu z jeseniškimi tekmeci, poleg Asiaga in Amiensa je v njej še romunski Brasov.

Le zmagovalca teh skupin se bosta prebila naprej, kjer v 3. kolu že čakajo tekmeci v skupinah E in F. V prvi sta poleg domače poljske Cracovie še slovaški Poprad in kazahstanska Sarjarka Karaganda, v drugi pa ob gostiteljih iz danskega Aalborga še britanski Sheffield in beloruski Gomel.

S teh dveh novembrskih turnirjev pa se bosta nato na zaključni turnir četverice uvrstili po prvi ekipi iz vsake skupine. Gostitelja bodo določili naknadno, zadnje dejanje sezone celinskega pokala pa bo med 7. in 9. januarjem. Turnir v Franciji se bo začel s tekmo Sij Acroni Jesenice – Asiago, v soboto bodo Jeseničani ob 20. uri igrali z domačini, v nedeljo pa že ob 14. še z Romuni.