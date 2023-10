Jeseničani premagali vodilno ekipo alpske lige, uspeh tudi Celjanov

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali Zell am See, vodilno zasedbo regionalnega tekmovanja, s 4:1 (1:1, 2:0, 1:0). Potem ko so železarji pred dvema dnevoma v Podmežakli izgubili z Unterlandom z 2:5, jih je že v soboto čakala še zahtevnejša naloga. V goste je prišel Zell am See, vodilna ekipa lige, ki je imela pred začetkom tekme pet točk naskoka pred aktualnimi prvaki tekmovanja.

Ta razlika se je zdaj zmanjšala na dve točki, saj so Jeseničani dosegli zanesljivo zmago. Le začetek ni bil po željah domačih, ko so v prvi tretjini gostje izrabili igralca več in povedli. A že po dobrih dveh minutah je Tadej Čimžar poskrbel za izenačenje.

Druga tretjina je bila povsem jeseniška. Domači so bili nenehno pred vrati tekmecev (razmerje v strelih 19-6), vratar Žan Us praktično ni imel dela, precej več pa Aliois Schultes. A vsega ni mogel ubraniti, najprej ga je za prvo vodstvo domačih premagal Eric Pance v 31. minuti, nekaj minut zatem pa še David Planko.

Tudi v zadnjem delu domači niso popuščali. Kljub zanesljivi prednosti so iskali še kakšen zadetek in pritisk je Gašper Seršen kronal s četrtim zadetkom štiri minute pred koncem. Zell am See ima zdaj na vrhu 32 točk, Jeseničani 30, tretji je Vipiteno z 29. Naslednja tekma čaka Jeseničane v sredo, ko bodo gostovali prav pri Vipitenu.

Litovec spet razpoložen

Hokejisti ekipe RST Pellet Celje pa so v tekmi alpske lige v gosteh premagali drugo zasedbo celovškega moštva KAC s 5:3 (3:1, 1:0, 1:2). Celjski hokejisti, novinci v regionalnem tekmovanju, so prvič v sezoni povezali dve zmagi po rednem delu in prvič zmagali na gostovanju. Potem ko so v prejšnjem kolu doma premagali drugo zasedbo Linza s 4:1, so tokrat gostovali pri mladih Celovčanih in na koncu slavili s 5:3.

Temelje za zmago so Celjani postavili že do polovice tekme. Že v prvi minuti je mrežo Celovca načel Nik Grahut, Jaša Jenko in Jan Flajs pa sta tudi zadela še v prvem delu, ko so gostje vodili s 3:1.

Litovec Mikus Mintautiškis je v 25. minuti zadel za 4:1, tako da so lahko Celjani nadzorovali potek dvoboja. Domači so nato takoj na začetku zadnje tretjine znižali, ob koncu tekme, ko so imeli Celjani izključenega igralca, pa so poskusili še brez vratarja. A prazen gol je izkoristil Mintautiškis za svoj drugi zadetek na tekmi in dokončno odločil zmagovalca, Celovčani so minuto pozneje le kozmetično ublažili poraz.

Celjani so s skupno peto zmago v sezoni zdaj pri 15 točkah, napredovali pa so tudi na lestvici, kjer so zdaj 12. Naslednji obračun jih čaka v sredo, ko bodo gostovali pri Cortini.