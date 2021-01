Jeseničani zmagali v Val Gardeni, zmaji ostali brez tekme

Alpska liga

Jeseniški hokejisti so uspešno prestali gostovanje v alpski ligi pri Val Gardeni, od koder se vračajo z visoko zmago (6:1).Jeseničani imajo januarja zelo zgoščen spored tekem v regionalnem tekmovanju, v peti tekmi v koledarskem letu pa so dosegli četrto zmago. Potem ko so pred dnevi doma premagali vodilni Pustertal, so se tokrat podali na gostovanje k Val Gardeni, ki se nahaja v spodnjem delu lestvice, ter na koncu visoko zmagali.Železarji so dobili prvo tretjino, potem ko je za vodilni zadetek poskrbelv 11. minuti. Domači so v drugi sicer izenačili, toda še pred drugim odmorom so si železarji spet zagotovili prednost. Najprej je za novo vodstvo zadelv 37. minuti, le nekaj sekund pred koncem tretjine pa je bil uspešen šeZačeto delo so nato Jeseničani v zadnji tretjini še nadgradili. Dosegli so še tri zadetke, dva Žan Jezovšek v le dveh minutah med 47. in 49., tako da je dvoboj končal s hat-trickom. Zadnjega na tekmi za končno visoko zmago s 6:1 pa je nato dosegel»Danes je za nami težka tekma, na katero pa smo bili spet dobro pripravljeni. Zmagali smo z visokih 6:1. S strelsko formo sem trenutno zelo zadovoljen. Na tem je treba samo graditi in delati naprej. Potem bo vse tako, kot mora biti,« je povedal prvi junak Jezovšek.Danes bi morala tekmo regionalnega tekmovanja igrati tudi SŽ Olimpija, ki pa je ostala brez gostovanja pri Feldkirchu. Zaradi vremenskih težav in obilnih snežnih padavin je vodstvo tekmovanja tekmo prestavilo.Jeseničani bodo naslednjo tekmo igrali v ponedeljek, ko bodo gostovali pri mladi ekipi Salzburga, Ljubljančani pa bodo v torek gostovali pri Lustenauu.Val Gardena – HDD SIJ Acroni Jesenice 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)Sullmann Pilser 27.; Jezovšek 11., 47., 49., Rajsar 37., Svetina 40., Djumić 52.Feldkirch – SŽ Olimpija prestavljeno