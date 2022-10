Jeseničanom nove točke za vrh lestvice

Jeseniški hokejisti uspešno nadaljujejo sezono v alpski ligi. Po lepi petkovi predstavi doma z Bregenzerwaldom (6:0) so danes že gostovali v Avstriji, tokrat pri moštvu iz Zell am Seeja in ga ugnali s 4:2 (1:1, 1:0, 2:1; Seršen 2, Lešničar, Jezovšek).

Odločilen za končni izid je bil izjemen vstop v zadnjo tretjino z goloma v presledku dobre minute in tako že v 44. minuti vodstvu 4:1. Ob razmerju strelov 35:29 za gostitelje je zelo dobro svojo nalogo opravil Antti Karjalainen, vratar SIJ Acronija Jesenic. Pričakovati pa je, da bodo železarji poslej še močnejši, saj je trener Gaber Glavič za prihajajoče dni napovedal okrepitev iz Rusije.

Železarji so po šestih kolih na vrhu lestvice AHL, enako število točk (15), a s tekmo manj, ima presenetljivo močni novinec v tem tekmovanju Unterland iz okolice Bolzana.

Naslednja tekma bo za Jeseničane v četrtek, ko se bodo v domači Podmežakli pomerili s podružnično ekipo KAC iz Celovca.