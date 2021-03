Jeseničanom prva četrtfinalna tekma z Gardeno

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v Podmežakli dobili prvo četrtfinalno tekmo alpske lige proti Gardeni, končni izid je bil 3:1.



Jeseničani so si z borbeno predstavo priborili prvo zmago v končnici. Tekmec se je danes pokazal za trdo in trdoživo ekipo, ki so jo železarji strli šele ob koncu, ko so morali gostje tvegati brez vratarja.



Po izenačenem uvodu z nekaj priložnostmi na obeh straneh so domači povedli v 14. minuti, ko je Mirko Djumić podal pred gol, Žiga Urukalo pa je z močnim strelom od daleč premagal vratarja gostov Jacoba Smitha.



V nadaljevanju je imel precej dela tudi domači vratar Žan Us (30 obramb), gostje so zadeli tudi okvir gola, v napadu pa so Jeseničani najprej dosegli zadetek, ki so ga sodniki zaradi igre z nogo razveljavili, v 32. minuti pa je nato podajo Patrika Rajsarja pred gol spretno izkoristil Maks Perčič in plošček poslal v mrežo.



A prednosti domači niso znali zadržati, saj je Gardena že dve minuti pozneje znižala izid prek Matthewa Wilkinsa in napovedala trd boj do konca.



V zadnji tretjini so gostje močno pritisnili in lovili zadetek za izenačenje, Us se je nekajkrat izkazal, domači so se ubranili tudi z igralcem manj. Že več kot dve minuti pred koncem je šel Smith iz gola, a tudi ta zadnji pritisk so Jeseničani zdržali, potem pa je tik pred iztekom tekme Žan Jezovšek prišel do ploščka in ga sekundo pred koncem poslal v prazno mrežo.



»Tako kot sem rekel že pred srečanjem, smo vedeli, da tekma ne bo lahka. Tako bo tudi na vseh preostalih tekmah play off-a, vse tekme bodo verjetno napete do konca. Na to smo bili danes tudi pripravljeni. Mislim, da smo igrali zelo disciplinirano. Dobro smo se borili. Nasprotniki so ob koncu tekme spet izgubljali, potegnili vratarja iz vrat. Močno so pritisnili in morali smo se metati pod ploščke in jih blokirati, kar nas odlikuje že skozi celotno sezono. Zmaga na prvi tekmi je za samozavest zelo dobra, ker če bi se odpravili na gostovanje z zaostankom v seriji, bi bilo zagotovo težje. Tako pa smo si priigrali zelo lepo popotnico pred torkovo tekmo,« je o tekmi povedal odlični vratar Us.



Ekipi igrata na tri dobljene tekme, naslednja bo v torek v Val Gardeni.



Alpska liga, četrtfinale

Sij Acroni Jesenice : Gardena 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) 1:0

Urukalo 14., Perčič 32., Jezovšek 60.; Wilikins 35.

