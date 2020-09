Jeseničanom prvi derbi nove sezone

Bled - S tradicionalnim obračunom med jeseniškimi in ljubljanskimi tekmeci se je na Bledu končala poletna hokejska liga. Uvod v sezono so letos dobili železarji, ki so zmaje premagali z 2:1 (0:0, 1:1, 1:0). Najboljša slovenska kluba se bosta že na začetku nove sezone alpske lige pomerila 3. oktobra, naslednji teden pa kluba čaka še pokalni turnir v Ljubljani, kjer se tudi lahko pomerita v boju za prvo lovoriko sezone.



Današnji prvi obračun sezone 2020/21 pa so dobili hokejisti Sija Acronija Jesenic. Na Bledu so v zadnji tekmi poletne lige, ki že leta predstavlja uvod v hokejsko dogajanje v novi sezoni, tesno premagali ljubljanske tekmece. V prvi tretjini sta vratarja, prvi ljubljanski tujec v zadnjih sezonah, Finec Paavo Hölsa, in b, ki je še lani branil barve tekmecev iz Ljubljane, ohranila mreži nedotaknjeni.

Djumić dvakrat zadel

V nadaljevanju pa so nato do zadetka prvi prišli Jeseničani, že v 21. minuti je v polno zadel Mirko Djumić. A je bil nato tudi odgovor SŽ Olimpije hiter, v 23. minuti je izenačil Miha Zajc. Ta se je kot zadnja okrepitev nove sezone pred dnevi vrnil v klub iz Tivolija.



Odločitev je padla v zadnji tretjini. Jeseničani so izkoristili igralca več na ledu, ko je bil v 54. minuti izključen Mark Čepon, spet pa je bil uspešen Djumić. Ljubljančani so v zadnji minuti poskušali izenačiti brez vratarja, a je ostalo pri jeseniški zmagi.



V preostalih tekmah blejskega turnirja (Jeseničani so odigrali tri tekme, Ljubljančani pa le dve) so železarji premagali selekcijo Slovenije s 4:3, istega tekmeca je SŽ Olimpija prvi dan ugnala s 4:1, beljaški VSV pa je za uvod premagal Jeseničane s 3:1.