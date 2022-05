Jeseničanom se odpirajo vrata ICEHL

V CEHL, najmočnejšem hokejskem regionalnem tekmovanju, se v prihajajoči sezoni obetajo spremembe. V njej ne bo dveh klubov iz prejšnje, odpira pa se možnost sodelovanja še enega slovenskega kluba, Sija Acronija Jesenic.

V sezoni 2021/22 je v ligi prvič igrala tudi SŽ Olimpija in prišla do četrtfinala.

Kot je v sredo sporočilo vodstvo tekmovanja, v naslednji sezoni v ligi ne bo več češke ekipe Orli Znojmo. Klub se sooča s finančnimi težavami in je zaradi tega že pred dvema letoma prekinil sodelovanje, zdaj pa v Znojmu niso več mogli potrditi ustreznih finančnih zagotovil za nadaljnje igranje.

Kot so sporočili iz lige ICEHL, sta za sodelovanje v novi sezoni zaprosila dva kluba, finalista letošnje izvedbe alpske lige, italijanski Asiago in slovenski Sij Acroni Jesenice. Poleg njiju pa obravnavajo še vlogo kluba Team Vorarlberg. Ta naj bi pomenil združitev oziroma sodelovanje dveh obstoječih klubov, Dornbirna in Feldkircha, je prejšnji teden poročala avstrijska tiskovna agencija APA. Dornbirn se je za izstop iz lige odločil konec aprila.

Vodstvo lige je pojasnilo, da trenutno preučuje možnosti za vključitev Jeseničanov in hokejistov iz Asiaga, kar pomeni predvsem njuno ekonomsko in tehnično sposobnost sodelovanja v tekmovanju. Obenem pa se v ligi dogovarjajo še za vrnitev ekipe Bratislava Capitals, ki je v sezoni 2021/22 predčasno izstopila iz tekmovanja.

Možnost sodelovanja Jeseničanov je potrdil tudi predsednik Hokejske zveze Slovenije Matjaž Rakovec.

»Hokej je v Sloveniji med najbolj priljubljenimi športi, čeprav smo omejeni z igrišči. Je v špici, tudi zanimanje javnosti je. Poleg reprezentance je Olimpija uspešno igrala prvo sezono v ligi ICEHL, Jeseničani pa so nesrečno izgubili finale v alpski ligi,« je ob robu sredine razglasitve novih članov hrama slavnih slovenskega hokeja v dvorani Tivoli dejal Rakovec.

»Skupaj z vodstvom Jesenic želimo dobiti mesto Jesenicam tudi v ligi ICEHL. Imeli smo že dva sestanka z vodstvom lige. Zdaj pa je na vodstvu Jesenic, da zadostijo pogojem, ki jih postavlja ta profesionalna liga. Imamo kar nekaj argumentov, da bi tudi Jesenice uspešno igrale v tej ligi, če ne drugega, res korekten odnos Olimpije v pretekli sezoni, ki je pokazala, da resno misli v tej ligi,« je dejal Rakovec.